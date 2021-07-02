‘Elektrik zammı her şeyin fiyatını etkileyecek’

Elektrik Mühendisleri Odası (EMO) Antalya Şubesi Başkanı Şaban Tat, 1 Temmuz 2021 tarihinden geçerli olmak üzere yapılan elektrik zamlarıyla ilgili basın açıklaması yaptı. Tat, açıklamasında, 2021 yılı içerisinde elektriğe toplamda yüzde 29 zam yapıldığını söyledi.

1 Temmuz 2021 tarihinden geçerli olmak üzere yüzde 15 oranında belirlenen elektrik zamlarını değerlendiren Tat şunları söyledi; “1 Temmuz 2021 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere vergi ve fonlar dahil elektrik fiyatları yüzde 15 oranında zamlanmıştır. Kayıp ve kaçak, iletim hizmeti ve dağıtım hizmeti bedellerini içeren dağıtım kaleminde ise tüm abone gruplarında yüzde 7.6 oranında artış yapılmıştır. Faturalara yansıtılan elektrik fiyatları kilovatsaat (kWh) başına; ticarethanelerde 97.74, aydınlatmada 90.65, tarımsal sulamada 86.02, sanayide 84.87, konutlarda 73.93, şehit aileleri ve muharip malul gazilerde 35.43 kuruşa çıkarken; genel aydınlatma bedeli 68.96 kuruş olarak belirlenmiştir”.

BİR YILDA %29 ZAM

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu`nun (EPDK) Resmi Gazete`de yayımlanan tarife tablolarına göre, bir evdeki asgari tüketim üzerinden 4 kişilik bir ailenin 230 kilovatsaat (kWh) elektrik harcadığını aktaran Tat, “Konutların fon ve vergi kesintileri dahil aylık elektrik faturasının 28 TL artışla 183 TL`den 211 TL`ye çıkacağı hesaplanmıştır.Ekim 2020`de yapılan yüzde 5.75 ve Ocak 2021`deki yüzde 6.2`lik artışın ardından son yapılan yüzde 15`lik zamla birlikte, elektrik fiyatlarındaki yıllık artış oranı yüzde 29`a ulaşmıştır” dedi.

“ACİL EYLEM PLANI ŞART”

Elektrik fiyatlarındaki zamların hemen hemen tüm ürünlerin fiyatlarının artmasına neden olacağını vurgulayan Tat sözlerini şöyle tamamladı; “Ekonomik kriz ve salgın koşullarında zaten zor durumda olan geniş halk kesimlerinin sıkıntıları daha da artacaktır. Elektrik fiyatlarındaki can yakıcı artışları durdurmak için acil olarak harekete geçilmelidir. Öncelikle özelleştirme ve kar esaslı piyasa politikaları terk edilerek, ülkemiz kaynaklarının kamu yararı temelinde en iyi şekilde değerlendirileceği ve farklı elektrik üretim kaynaklarının birbirlerinin maliyetlerini sübvanse edeceği yeni bir sistemin oluşturulması kaçınılmazdır. Özellikle yenilenebilir enerji kaynaklarında alım garantileri bu anlamda yeniden gözden geçirilmelidir”