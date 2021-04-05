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Emekli amirallerin bildirisinde yeni gelişme

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturmada 104 emekli amiralin imza attığı bildiriyle ilgili yeni bir gelişme daha yaşandı.

Güncellenme: 00:20, 05/04/2021
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Emekli amirallerin bildirisinde yeni gelişme

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, emekli generallerin hazırladığı bildiriye ilişkin soruşturma başlattı.

Başsavcılık bu sabah bildiri soruşturmasına ilişkin yaptığı açıklamasında, bildiriyi hazırlayanlar ile varsa irtibatlı oldukları kişilerin tespiti ve yasal gereğinin takdir ve ifası amacıyla resen soruşturma başlatıldığını belirtmişti.

Başsavcılığın bildirinin bütün boyutlarıyla ortaya çıkarılması için güvenlik birimleriyle koordinasyon halinde soruşturmayı yürüttüğü belirtildi.

Soruşturmada, bildiriye öncülük eden isimlerin tespit edildiği ve bu kişilerin ifadeye çağrılacağı ileri sürüldü. DHA

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