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Eminönü-Alibeyköy tramvay hattında seferleri yarın başlıyor

Metro İstanbul, 1 Ocak'ta resmi açılışı gerçekleştirilen T5 Eminönü-Alibeyköy tramvay hattında seferlerin 04 Ocak Pazartesi günü saat 12.00 itibarıyla başlayacağını ve saat 24.00'e kadar ücretsiz olacağını duyurdu.

Sozcu.com.tr
Güncellenme: 14:28, 03/01/2021
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Eminönü-Alibeyköy tramvay hattında seferleri yarın başlıyor

Metro İstanbul, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda “T5 Eminönü-Alibeyköy tramvay hattımızda 04 Ocak Pazartesi saat 12.00 itibarıyla seferlerimiz başlayacaktır. 14 Ocak saat 24.00’e kadar hattımızı ücretsiz kullanabilirsiniz. Keyifli yolculuklar dileriz.” ifadelerini kullandı.

İBB'nin önceki dönemde durdurulan hatlarından Eminönü-Alibeyköy Tramvayı'nın ilk kısmı 1 Ocak’ta CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun katıldığı törenle resmi açılışı gerçekleştirilmişti.

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