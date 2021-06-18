Emniyet’i sarsan mektup

Son 1 ayda polis intiharlarının 20'ye yükselmesi Türkiye’nin gündemine otururken, CHP İzmir Milletvekili Murat Bakan, sosyal medyadan yaptığı paylaşımla yeni bir intihar iddiası daha ortaya koydu. CHP'li Bakan, İçişleri Bakanı Soylu ve Emniyet Genel Müdürlüğü'ne çağrıda bulundu.

“BASKI, ZULÜM, MOBBİNG, İŞKENCE… DAYANAMAYIP HAYATIMA SON VERİYORUM”

Bakan, Gaziantep'te görev yapan Muhammed Arslan isimli polis memurunun arkasında intihar notu bıraktığını ve kendisine ulaşılamadığını aktardı. Polis memuruna ait olduğu belirtilen mektupta şöyle yazıyor:

* Canım ailem, vefakar anam, asker babam, canım kardeşim… Biliyorsunuz ki Peygamber ocağında darp edildim, küfür, tehdit ve hakarete maruz kaldım. Adalet kapısını yüzüme kapattılar, sürgüne gönderildim.

* Ama din kültürü öğretmenliğini bırakıp, baba mesleğini seçtiğim gün bana oğlum, ‘gitme' demesinde ben senin gönlünü edip ikna edip gitmiştim polisliğe. Sen haklıydın ana her şeyimi söküp aldılar.

* Canım anam sakın hiç üzülmeyesin, ağlamayasın. Senin oğlun vatanına ve milletine asla ihanet etmedi. Alnınız açık, başınız dik olsun. Tarafıma yapılan onca baskı, zulüm, mobbing ve psikolojik işkenceden sonra dayanamayıp hayatıma son veriyorum.

“DARBEDİLMİŞTİ”

Bakan, polis Arslan'ın yaşadıklarını anlattığı intihar mektubunun fotoğrafını paylaşarak şu açıklamada bulundu:

* Bu notun polis Muhammed Arslan’a ait olduğu iddia ediliyor ve kendisinden haber alınamıyor. Nizip İlçe Emniyet Müdürü ile konuştuk.

* Söylediğine göre; kendileri de Muhammed Arslan’a ulaşamıyor, bu iddiayı doğrulayamıyor ya da yanlışlayamıyor. Haberiniz var mı Süleyman Soylu? Polis memuru Muhammed Aslan 26 Kasım 2020’de gece saat 04.50'de, Ankara'da Kahramankazan Gimat Şehit Muhammet Uz polis merkezinde nöbetteydi.

* Kapıya gelen sivil araçtaki kişilere kimlik sormuştu. Araçtan inen il emniyet müdür yardımcısı olduğu söylenen kişi sinkaflı küfürler ederek polis Muhammed Arslan’ı darbetmişti. Arslan, vücudunda oluşan ağrılar sebebiyle hastaneye giderek darp ve cebir ve alkol raporu almış, doktor kanaatiyle 2 gün iş göremez raporu verilmişti.

“HAKKINDA İDARİ SORUŞTURMA AÇILMIŞTI”

* Polis memuru Muhammed Arslan; baskıdan, mobbingden ve sürgünden korktuğu için şikayetten vazgeçtiğini ve raporlarını işleme koymadığını belirtmişti. Ancak 2 ay sonra, hakkında idari soruşturma açılmıştı.

* Kıyafetinin pejmürde olduğu, kendinin ve görevli personellerin güvenliğini zaafa uğratacak şekilde duyarsız görev yaptığı, meslek etiği ve usule uygun şekilde uyarıldığında ise alt üst ilişkisine uygun olmayan şekilde tavır ve davranışlar sergilediği iddia edilmişti.

“MUHAMMED ARSLAN NEREDE?”

* Polis Muhammed Arslan, il emniyet müdür yardımcısı hakkında kasten yaralama, tehdit, hakaret ve iftira suçlarından kamu davası açılması talebinde bulunmuştu. Fakat, tanık ifadesi, kamera kayıtları ve darp raporları olmasına rağmen kovuşturmaya yer olmadığına karar verilmişti.

* Tüm bunlar olurken de polis memuru Muhammed Arslan'ın Gaziantep'e tayini çıktı. Bu not Muhammed Arslan’a mı ait? Muhammed Arslan nerede? Hayatta mı? Neredesiniz Süleyman Soylu, Emniyet Genel Müdürlüğü?

MECLİSE İNTİHARLAR HAKKINDA ÖNERGE VERİLDİ

CHP'li Bakan, geçtiğimiz günlerde polis intiharlarına ilişkin SÖZCÜ'ye açıklamalarda bulunmuştu. CHP İzmir milletvekili Murat Bakan'ın intihar eden her polis için Meclis'e önerge verdiği öğrenilmişti.

“Mesleğe yeni giren gencecik vatan evlatlarının kısa sürede intihar noktasına gelmesinin sebebi nedir kimse bu konuyla ilgilenmiyor. Her intihar eden polis kardeşimin ardından soru önergesi verdim ancak Süleyman Soylu bu önergelerin tek bir tanesine dahi yanıt vermedi” diyen Bakan, “Son 3 ayda 15 tane yazılı soru önergesi verdim, intihar eden polis kardeşlerimle ilgili. Birine bile yanıt alamadım” ifadelerini kullanmıştı.