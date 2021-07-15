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Er Balıkçı’nın katiline verilen ceza onandı

Batman'da 10 yıl önce Ermeni asıllı asker Sevag Balıkçı'ya ateş ederek ölümüne yol açan Kıvanç Ağaoğlu'na verilen 16 yıl 8 aylık hapis cezası Yargıtay 1. Ceza Dairesi tarafından onandı.

İsmail SAYMAZ
Güncellenme: 08:22, 15/07/2021
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Er Balıkçı’nın katiline verilen ceza onandı

Batman Kozluk’taki Gümüşörgü Jandarma Karakolu'nda görev yapan ve terhisine bir ay kalan Sevag Balıkçı 24 Nisan 2011’de tel örgü çalışmasına dahil edildi. Bu çalışmada güvenlikçi olarak yer alan Kıvanç Ağaoğlu emniyetini açtığı silahını dolduruşa aldı ve Balıkçı'ya tutarak ateş etti. Balıkçı hayatını kaybetti.

Kozluk Asliye Ceza Mahkemesi’nin geçen yıl verdiği kararda, Ağaoğlu'nun tüfeğinin emniyetini açık hale getirerek tam dolduruşa almanın tehlikeli sonuçlar doğurabileceğini bilmesi gerektiği ifade edildi.

Tüfeği kullanmasını gerektirecek bir durum veya tehlike hali bulunmaksızın şakalaşmak maksadıyla da olsa kurma kolunu çekip bıraktığı, neticeyi istememesine rağmen öngördüğü vurgulandı. Ağaoğlu, olası kastla öldürme suçundan 16 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı ve tutuklandı.

Yargıtay 1. Ceza Dairesi, kararı onadı. Bir üye hakim ise Ağaoğlu’na kasten öldürme suçundan ceza verilmesi gerektiğini savunarak, şöyle dedi:

“Sanık mermiyi namluya sürmüş, maktule doğrultmuş, öleceğini bilerek ve muhakkak şekilde öngörerek ateş etmiştir. 1-2 metre mesafeden vücudun öldürücü nahiyesine bilerek ateş edilmesi sonucu meydana gelen ölüm, kasten öldürme suçudur.”

asker Batman Ölüm Yargıtay
Yayınlanma Tarihi:08:20,