Erdoğan 600 günde bitecek demişti! İşte son hali

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, 31 Mart Seçimleri öncesinde miting Samsun’un Tekkeköy ilçesine gelerek 250 yataklı hastanenin temelini atmıştı. Erdoğan, havaalanına giderken otobüsünün önünü kesen ilçe halkına, ihaleye göre 750 günde bitecek hastanenin 600 günde tamamlanacağı sözünü vermişti.

Ancak aradan onca zamana rağmen 126.9 milyon liraya mal olacak olan hastane inşaatına yeni başlandığı ortaya çıktı. CHP Samsun Milletvekili Neslihan Hancıoğlu, şu ana kadar bitirilmiş olması gereken hastanenin inşaat halinde olmasına tepki göstererek, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’ya hastane ile ilgili sorular yöneltti.

TEMELİNİ ERDOĞAN ATTI

Neslihan Hancıoğlu, “Söz konusu hastanenin ihalesi 30.07.2018 tarihinde 126 milyon 900 bin TL bedel ile yapıldı. İhale konusu yapım işinin sözleşmesi ise 11.10.2018 tarihinde imzalandı. Hastane inşaatının temeli 03.03.2019 tarihinde bizzat Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından atıldı. Cumhurbaşkanı, inşaatı 600 gün içinde tamamlaması konusunda yükleniciden taahhüt aldı” dedi. TBMM’de gündem dışı söz alarak konuşma yapan Hancıoğlu, şunları söyledi:

900 GÜN GEÇTİ AMA ORTADA YOK

– Yerel seçim arifesinde Sayın Cumhurbaşkanı, ilimize gelip partisinin adayları için Samsunlulardan oy istedi. Sonra akşam karanlığında Tekkeköy’de hastane temeli attı, hastane şartnameye göre yedi yüz elli günde bitecekti. Sayın Cumhurbaşkanı, vatandaşın önünde müteahhitle pazarlığa tutuştu “Altı yüz günde bitecek” dedi. Aradan altı yüz gün geçti, yedi yüz elli gün geçti, bugün tam dokuz yüz yirmi dördüncü gün hastane ortada yok.

İNŞAATIN TEMELİ DENİZ SUYUYLA DOLDU

– İnşaatın temeli daha ilk kazma vurulduğunda yeraltından gelen deniz suyuyla doldu. Tekkeköylüler, hastane beklerken şimdi havuz sahibi oldu. Oy avcılığı için gece yarısı temel atma törenleri, mitingler yapanlar şimdi suskun. Samsunlu hemşerilerimiz soruyor, biz de Sağlık Bakanı’na soruyoruz. Ne oldu bu hastane?

VATANDAŞIN 100 YILLIK RÜYASIYDI

Tekkeköy Belediyesinin desteğiyle 126.9 milyon liraya mal olacak 250 yatak kapasiteli Tekkeköy Devlet Hastanesi’nde toplam 211 hasta odası, yedi ameliyathane, 27 yataklı yoğun bakım ünitesi, 75 poliklinik yer alacağı açıklanmıştı. Hastane yaklaşık 54 bin nüfusa sahip ilçede, sanayi siteleri ve fabrikaların bulunması nedeniyle nüfusun gün içinde 200 bin civarına olması ve 24 saat hizmet veren hastane olmaması nedeniyle vatandaşların 100 yıllık rüyası olarak tanımlanıyor. İlçe halkı ise hastanenin söz verilen tarihte bitirilmemesine tepki gösteriyor.

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