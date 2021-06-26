Erdoğan: Öğretmen açığı yok, alacağımız kadar aldık

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan, dün yapımı tamamlanan projelerin açılış törenine katılmak için gittiği Hatay'da, ataması yapılmayan öğretmenlerle de görüştü.

ERDOĞAN: HİÇBİR DÖNEMDE ALINMADIĞI KADAR ALDIK

Atanamayan öğretmenlerin, Erdoğan'ın yanına gelip, “Atama yapın lütfen” demesi ve 40 bin ek atamayı hatırlatması karşısında, Erdoğan'ın “Hiçbir dönemde alınmadığı kadar aldık” yanıtını verdiği anların videosu ise sosyal medyada gündem oldu.

“VİCDAN SAHİBİ OLAN HERKES, ATANAMAYAN ÖĞRETMENLERİN SESİNİ DUYAR”

Milli Eğitim Bakanlığı’nın Ankara’daki merkez binasının önünden seslenen CHP'li Kaya ise, “Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hatay'da, ataması yapılmayan öğretmenlerle yaptığı görüşmede ‘Öğretmen ihtiyacımız yok. Ek atama yapmayacağız' buyurmuşlar. Oturduğun saraydan öğretmen ihtiyacı olmadığını zannediyorsun. Milli Eğitim Bakanlığı, '97 bin öğretmene ihtiyacımız var' diyor. Sayıştay, ‘138 bin öğretmene ihtiyacımız var' diyor. Biraz el insaf. Vicdan sahibi olan herkes, atanmayan 700 bin öğretmenin sesini duyar” açıklamasında bulundu.

“BU AYIBIN 10 KAT FAZLASINI İŞLİYORSUNUZ”

Atanamayan öğretmenlerin ek 40 bin atama talepleri olduğunu söyleyen Kaya, “20 bin atama yapacağınızı söylediniz. 40 bin daha 60 bin yapar. Bu Milli Eğitim Bakanlığı'nın talebine bile yetmiyor. Sayıştay'ın 138 bin tespitine de yetmiyor. Öğretmen açığı var ama senin okullardan, öğretmenlerden ve öğrencilerden haberin yok. 2002 yılında söylediğin sözü bir kez daha hatırlatıyorum: ‘72 bin atanmayan öğretmen var. Bu, devlet için ayıp' demiştin. Şimdi bu ayıbın 10 kat fazlasını işliyorsunuz. Yeter artık. Atanmayan öğretmenlerin çığlığını duyun” çağrısına bulundu.

“KATARLILAR İÇİN GÖSTERDİĞİNİZ DUYARLILIĞI ÜLKEMİZİN GENÇLERİNE GÖSTERSENİZ…”

Kaya, bakanlığın önünden yaptığı açıklamanın videosunu sosyal medya hesabından, “Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Katarlı gençler için gösterdiğiniz duyarlılığı ülkemizin genç öğretmenlerine gösterseniz; ‘Sayıştay'ın 138 bin öğretmen açığı var' demesine kulak tıkayarak, Hatay'da atanmayan öğretmenlere, ‘öğretmen açığımız yok' demezdiniz” notu ile paylaştı.

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