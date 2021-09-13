Erdoğan: Türk ekonomisini prangalarından kurtarmak için tarihi nitelikte birçok adım attık

Şişecam Polatlı Fabrikası Yeni Üretim Hattı açılış töreninde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türk ekonomisini prangalarından, Türk demokrasisini vesayet zincirinden kurtarmak için tarihi nitelikte birçok adım attık" dedi.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şişecam Polatlı Fabrikası Yeni Üretim Hattı açılış törenine katıldı. Törende konuşan Erdoğan, Şişecam’ın Türkiye’nin en prestijli markalarından biri olduğunu, 4 kıtada 14 ülkede üretim yapan küresel bir oyuncu olduğunu belirterek, 12 bin kişiye istihdam sağladığını, 86 yıldır artan pazar payının da firmanın sağlıklı büyümeye verdiği önemi gösterdiğini söyledi.

Erdoğan, Polatlı Üretim Tesisi Şişecam Fabrikası’nın küresel vizyonunun yeni halkasını oluşturduğunu vurgulayarak, şunları söyledi:

* Şişecam dünyada cam ev eşyasında ilk 3’te, cam ambalaj ve düz camda ilk 5’te yer alıyor. Bursa, Kırklareli, Mersin ve Ankara’da üretim yapan firmamız 1 milyarlık bu ilave yatırımla düz cam kapasitesini 2 milyon tona çıkardı.

* Bu tesis 540 bin tonluk hacmiyle Avrupa’nın en büyük düz cam üretim üssü olmanın yanında 315 insanımıza da ilave istihdam sağlamaktadır. Cama dayalı ürünlerin inşaattan otomotive her alanda kullanımının yaygınlaştığı düşünüldüğünde bu tesisin ülkemiz ekonomisi için taşıdığı önem daha iyi anlaşılacaktır.

* Kendi otomobilini, uçağını, uçak gemisini geliştiren Türkiye’nin cam ürünlerine yönelik talebi düzenli olarak artıyor. Güneş paneli camları ve sağlık endüstrisinde kullanılan camlar bunların başında geliyor.

* Biz her stratejik üründe olduğu gibi bunda da talebin kendi iç piyasasında karşılanmasını arzu ediyoruz. Şişecam’ın engin tecrübesi ve güçlü kapasitesiyle inşallah bu eksiği giderebileceğine inanıyorum.

“YATIRIMCILARIMIZIN YANINDA DURMAYI SÜRDÜRECEĞİZ”

Erdoğan, Türkiye’yi inovasyonun merkezine ulaştırmak için kolları sıvadıklarını ifade ederek, şöyle konuştu:

* Tarihi nitelikte birçok adım attık. Sivil toplumu işin içine kattık. Sektör temsilcilerimizle toplantılar yaptık. Tıkanan yatırım ve üretim kanallarını açmak için çaba harcadık. Devletimiz verdiği desteklerle Şişecam’a sahip çıkmıştır.

* Şişecam’a, Ar-ge çalışmalarına 124 milyon lira kaynak aktardık. Firmamız adına bugüne kadar 3 milyon 856 milyon lira tutarında 26 adet teşvik belgesi düzenledik. Şu an içinde bulunduğumuz bu fabrika için 751 milyon liralık yatırımın önünü açtık.

* Devletimizden aldığını fazlasıyla milletimize geri veren Şişecam, dünya çapındaki üretim ağıyla bu destekleri ziyadesiyle hak ettiğini göstermiştir. Bu ülkede taş üstüne taş koyan, üreten, ihracat yapan, insanımıza istihdam sağlayan her sanayicinin başımızın üstünde yeri vardır.

* Özel sektörü ekonomik büyüme ve kalkınmanın lokomotifi olarak gören iktidar olarak bundan sonra da Türkiye’nin potansiyeline inanan, ekonomimize güvenen tüm yatırımcılarımızın yanında durmayı sürdüreceğiz.

* Şişecam Polatlı Düz Cam Üretim Tesisinin ülkemize kazandırılmasında emeği geçen herkesi tebrik ediyorum. Tesisimizin ülkemiz sanayi ve sektöre hayırlı olmasını diliyorum. Diğer firmalarımızı da ülkemizdeki yatırım imkanlarını değerlendirmeye devam ediyorum.

“TÜRKİYE’Yİ YATIRIMCILAR İÇİN CAZİP HALE GETİRDİK”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ülkeyi yönetme sorumluluğunu üstlendiklerinde Türkiye’nin 2001 yılında baş gösteren ekonomik krizin etkilerini yaşadığını anımsatarak şöyle konuştu:

* Krizden nemalanan bir avuç azınlık dışında halkımızın çoğu yoksullaşmıştı. 2002 Türkiye’si krizin çaresizliğinin milletimizin üzerine karabasan gibi çöktüğü bir ülkeydi.

* İhracatın 36 milyar dolara zar zor ulaştığı, kişi başı milli gelirin 3 bin 600 doları ancak bulduğu fakir bir ülkeydi. Milletin takdiri ile göreve geldiğimizde karşımızda böyle bir Türkiye manzarası vardı.

* İstikrarsızlıkla boğuşan ülkemizi hak ettiği yere taşımak, yatırımın merkezine dönüştürmek için hemen kolları sıvadık. Türk ekonomisini prangalarından, Türk demokrasisini vesayet zincirinden kurtarmak için tarihi nitelikte birçok adım attık. Sivil toplumu işin içine kattık.

* Tıkanan yatırım ve üretim kanallarını açmak için çok büyük çaba harcadık. Türkiye’yi yatırımcılar için cazip bir ülke haline getirdik. Piyasa ekonomisi anlayışıyla rekabeti esas alan politikalarla ülkemizi kalkındırdık, güçlendirdik, maruz kaldığımız onca saldırıya rağmen daha güçlü, daha demokratik bir Türkiye idealinden hiçbir zaman vazgeçmedik.

“OSB’LERİMİZ 2 MİLYON EMEKÇİMİZİN EKMEK KAPISI”

Erdoğan, şu ifadeleri kullandı:

* Türkiye’nin yıllık ortalama büyüme oranını yüzde 1’in altından aldık yüzde 5,1 seviyesine getirdik. 36 milyar dolardan devraldığımız yıllık ihracat rakamını geçen ay itibarıyla 207 milyar doların üzerine çıkardık.

* Milli gelirin satın alma gücü kalitesine göre ülkemizi 17’nci sıradan 11’inci sıraya yükselttik. Tabanca mermisi dahi yapamazken bugün kendi füzesini, OBÜS’ünü, İHA’sını yapan konuma geldik.

* Savunma sanayinde yüzde 80’lere varan dışa bağımlılığımızı tam tersine çevirdik. Enerjide toplam kurulu gücümüzü 32 bin megavattan 100 bin megavat sınırına getirdik.

* Sanayi ve teknolojide OSB sayısını 192’den 325’e çıkardık. 22 endüstri bölgesi, 39 teknopark kurduk. 415 bin kişinin istihdam edildiği OSB’lerimiz bugün 2 milyon 200 bine emekçimizin ekmek kapısı oldu.

* Gaziantep’ten Yozgat’a kadar pek çok yerde kurulan ve kurulma aşamasında olan OSB’ler üretime geçmek için sırada bekliyor.

“YATIRIMLAR ÜLKENİN DÖRT BİR YANINDA”

Erdoğan, son 19 yılda düzenlenen 82 bin 223 teşvik belgesini yatırımcıların Türk ekonomisine olan güveninin işareti olarak gördüklerini kaydederek şöyle konuştu:

* Sabit yatırım tutarı 1 trilyon 608 milyar lirayı bulan ve 2 milyon 950 bin kişiye istihdam sağlayan bu yatırımlar peyderpey gerçekleşiyor. Bu hakikatlere rağmen birileri ısrarla ‘Türkiye’de fabrika yok’ diyerek bizden ziyade sanayicimize hakaret etmeyi sürdürüyor.

* ‘Yok’ dedikleri yatırımlar ülkemizin dört bir yanında Türk sanayisinin gurur abideleri olarak birer birer yükseliyor. Ardı ardına açılan fabrikaları, temeli atılan OSB’leri görmeyenlere ne desek boş. Onlar görmese de anlamasa da tüm bu yatırımlar meyvelerini vermeye başladı.

* Salgının zirvesi diyebileceğimiz 2020 yılında birçok G20 ülkesi havlu atarken biz yüzde 1,8 ile en çok büyüyen ikinci ülke olduk. Bunun tesadüf bir büyüme olmadığını 2021 yılının ilk çeyreğindeki yüzde 7,2 ve ikinci çeyreğindeki yüzde 21,7 büyüme oranlarıyla teyit ettik.

* Burada asıl sevindirici husus sanayi üretiminin bu büyümede sürükleyici güç olmasıdır, lokomotif görevi görmesidir. Bu dönemde ülkemizdeki sabit sermaye yatırımları yüzde 20,3’lük bir artış kaydetti. İhracat rakamları da turizmdeki yükselişle önemli katkılar sağlıyor.

“EN BAŞARILI 3 ÜLKEDEN BİRİYİZ”

Erdoğan, Türkiye’nin artık doğru zamanda doğru teknolojilere yatırım yapan bir ülke olduğunu dile getirerek, şu açıklamalarda bulundu:

* İHA teknolojilerinde geleceği okuyarak attığımız adımlar sayesinde bugün bu alanda dünyanın en başarılı 3 ülkesi arasındayız. Akıncı’nın katılımıyla bir üst lige çıkardığımız İHA filomuzu inşallah dünyanın bir numarası haline getireceğiz.

* Kendi tasarımımız olan elektrikli aracımızı da 2022 sonunda banttan indirmeyi hedefliyoruz. KOBİ’lerimizin dijitalleşmesi için Türkiye’nin dört bir tarafından dijital dönüşüm merkezleri açıyoruz.

* Yeşile ve çevreye saygılı ekonomik ihtiyaç artmaktadır. Yeşil ekonomi hedefinde göstereceğimiz çabaların bize katkıları olacağına inanıyorum.

“TEKNOFEST 21-26 EYLÜL’DE BAŞLIYOR”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, TEKNOFEST’in tarihini açıklayarak “Gençlerimizin sabırsızlıkla beklediğini düşündüğüm bir müjdeyi paylaşmak istiyorum. Dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali olan TEKNOFEST, 21-26 Eylül tarihlerinde İstanbul Atatürk Havalimanı’nda başlıyor. Aynı şekilde 81 ilde ‘100 dene-yap teknoloji atölyesi’ kurulmasına yönelik olarak başlattığımız eğitim seferberliği de sürüyor. Polatlı Tarım Üniversitesi için girişimi desteklediğimi de belirtmek istiyorum” diye konuştu.

Öte yandan tören öncesinde yangın ve sel felaketinden etkilenen sanayi esnafına destek olmak amacıyla 93 Organize Sanayi Bölgesinden (OSB) toplanan yardımlara ilişkin 206 milyon 500 bin liralık temsili çek, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ve OSB başkanları tarafından Erdoğan’a teslim edildi. Toplanan 206 milyon 500 bin lira, yangın ve sel felaketinde zarar gören 4 sanayi sitesinin yeniden inşası başta olmak üzere sanayi esnafının zararlarının tanziminde kullanılacak. DHA

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