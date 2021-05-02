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Erdoğan ve bakanlar da katıldı! Cenazedeki görüntüler tepki çekti

Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım'ın babasının cenazesine Cumhurbaşkanı Erdoğan ve bakanlar da katıldı. CHP Ankara Milletvekili Yıldırım Kaya, "Herkes kanunlar önünde eşit değil mi?" diyerek görüntülere tepki gösterdi.

Güncellenme: 22:28, 02/05/2021
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Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım’ın babası Ahmet Galip Yıldırım'ın İstanbul’da düzenlenen cenazesine Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yanı sıra bakanlar da katıldı.

Cenazeden görüntüler paylaşan CHP Ankara Milletvekili Yıldırım Kaya, “Saray eşrafı tam kapanmada da Covid-19’dan hayatını kaybedenlerin lebalep cenazelerine katılmaya devam etti! Covid-19’dan hayatını kaybeden nice anneler, babalar, kardeşler, evlatlar yalnız uğurlandı! Herkes kanunlar önünde eşit değil mi? Siz daha mı eşitsiniz?” diye tepki gösterdi.

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Yayınlanma Tarihi:22:26,