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Erdoğan yer sofrasından iftar yapmıştı! Karamollaoğlu’ndan dikkat çeken açıklama

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın vatandaş sofrasındaki iftar yemeğine göndermede bulunarak, "Mesele gariplerin sofrasında olmak değil, o garipliği bitirmektir" dedi.

Güncellenme: 23:33, 15/04/2021
HaberlerGündem

Saadet Partisi, vatandaşların yaşadığı geçim sıkıntısını siyasetin ve ülkenin gündemine taşımak adına ‘Geçim İttifakı’ kampanyasını başlatmıştı.

Kampanya kapsamında Saadet Partisi’nin resmi sosyal medya hesaplarında “Nerede o eski Ramazanlar” temalı bir video yayımlandı.

Videoda geçen sene Ramazan ayında gıda ürünleri fiyatlarıyla bu senenin fiyatları karşılaştırılarak, “Ucuz ve kalabalık sofraları özledik, nerede o eski Ramazanlar?” diye soruldu.

Geçim İttifakı içinse, “Hepimizin gündemi aynı” sloganı kullanıldı.

“MESELE SOFRALARINDA OLMAK DEĞİL, GARİPLİĞİ BİTİRMEKTİR”

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ise, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın geçtiğimiz gün vatandaş sofrasında iftar yemeğine katılmasına göndermede bulunarak, “Bir Cumhurbaşkanı, vatandaşın sofrasına birkaç çeşit daha koyabiliyorsa o Cumhurbaşkanı her akşam vatandaşın sofrasındadır. Mesele gariplerin sofrasında olmak değil, o garipliği bitirmektir” ifadelerini kullandı.

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Yayınlanma Tarihi:23:32,