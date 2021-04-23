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Erdoğan geleneği bozmadı

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile TBMM'nin 101. kuruluş yıldönümü törenlerle kutlanıyor. Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçmiş yıllardaki alışkanlığını sürdürerek yine Anıtkabir'deki törene katılmadı.

Güncellenme: 10:14, 23/04/2021
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Erdoğan geleneği bozmadı

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile TBMM’nin 101. açılış yıl dönümü törenlerle kutlanıyor. Çocuklarla birlikte Anıtkabir’i ziyaret eden Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Anıtkabir Özel Defteri’ni imzaladı.

Ziya Selçuk’un ardından Anıtkabir’e gelen TBMM Başkanı Mustafa Şentop da Atatürk Anıtı’na çelenk bıraktı ardından saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Anıtkabir’de bugün düzenlenen 23 Nisan törenine katılan tek siyasi parti lideri CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu oldu. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener törende yer almadı.

BAYRAK DİREĞİ AÇACAK

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçmiş yıllardaki alışkanlığını sürdürerek yine Anıtkabir’deki törene katılmadı. 2014 yılında Cumhurbaşkanı seçilen Erdoğan, o tarihten bu yana Anıtkabir’de düzenlenen 23 Nisan törenlerine iştirak etmedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, bugün saat 16.00’da İstanbul Çamlıca’da yeni dikilen bayrak direğine, ilk bayrağın göndere çekilmesi törenine katılacağı belirtildi.

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AKP Anıtkabir Atatürk CHP Çocuk Cumhurbaşkanı Devlet Bahçeli İYİ Parti Kemal Kılıçdaroğlu Meral Akşener MHP Milli Eğitim Bakanı Mustafa Şentop Recep Tayyip Erdoğan TBMM Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı
Yayınlanma Tarihi:09:46,