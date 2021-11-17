Erdoğan’dan 50+1 açıklaması

Erdoğan, cumhurbaşkanlığı seçiminde 50+1 tartışmalarına ilişkin son dakika açıklaması yaptı: Bunların hepsi yalan dolan bu konuyla ilgili karar merci parlamentodur. Parlamento değişikliğe giderse gider adımda ona göre atılır.

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Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı sonrası Meclis koridorunda gazetecilerin sorularına ayaküstü yanıt verdi.

ADIMIMIZI ONA GÖRE ATARIZ

Erdoğan, cumhurbaşkanlığı seçimindeki 50+1 tartışmalarına ilişkin şunları söyledi:

“Bunların hepsi maalesef yalan dolan, bu tür şeylerdir. Bu konularla ilgili karar mercii özellikle anayasa değişikliğiyle ilgili, parlamentodur. Parlamento bu konuda değişikliğe giderse parlamento değişikliğe gider. Adımımızı ona göre atarız. Parlamento daha önce anayasayla ilgili bu konuda karar verdi. Yeni bir karar verir mi vermez mi onu da görürüz.”

KARAMOLLAOĞLU’NU YALANLADI

Geçen hafta Cumhurbaşkanı Erdoğan’la yüz yüze görüşen Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, şu ifadeleri kullanmıştı: Sistemde revizyon düşünmüyor. Sadece “50+1'in mahsurlu olduğunu anladık. 50+1'i o zaman bu kadar sıkı bir şeye bağlamamamız gerekirmiş. Onun farkına vardık” dedi.

ÇİÇEK: KUTUPLAŞMALARA YOL AÇIYOR

İki gün önce de Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Cemil Çiçek, yüzde 50+1’in Türkiye’de kutuplaşmalara yol açtığını, bunun gelecekte probleme yol açacağını söylemiş, “İki tarafa da çağrı yapıyorum, gri alan üzerinde oturup konuşmak bir yol olabilir” ifadelerini kullanmıştı.

BAHÇELİ: ABESLE İŞTİGAL

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de dünkü grup toplantısında Cemil Çiçek’in açıklamalarına tepki göstermişti: Yüzde 50+ 1 eleştirenleri anlayışla karşılamamız abesle iştigaldir. 50 artı 1 oy sistemini eleştirenleri makul görmemiz mümkün değildir. Sayın Cemil Çiçek 50+1’in gelecekte önemli sıkıntılara sebebiyet vereceğini iddia ediyor. Bu tuhaf sözlerin benzerini Türkiye’nin istikrarsızlığa gömülmesini isteyen çevreler de ileri sürüyor.

23 GÜN SONRA BİR ARAYA GELDİLER

Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bugün saat 14.00’da MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’yle görüşeceği öğrenildi. İki lider en son 25 Ekim’de Külliye’de bir araya gelmişti.

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