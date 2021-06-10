Erdoğan’dan AKP milletvekillerine Sedat Peker uyarısı

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın partisinin son MYK toplantısında, parti yöneticilerini Sedat Peker’in iddialarına yanıt vermemeleri, “farklı yönlere çekilebilecek” konuşmalar yapmamaları konusunda uyardığı ifade edildi.

BBC Türkçe'nin haberine göre Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın söz konusu iddialarla ilgili Meclis zemininde bir araştırma ya da soruşturma seçeneğine de kapıları kapatarak, “suç işleyen herkes hukuk karşısında hesabını verir” diyerek yargıyı işaret ettiği belirtildi. AKP kulislerinde Erdoğan’ın Soylu’ya da benzer uyarıları yaptığı konuşuluyor.

MİLLETVEKİLLERİYLE BULUŞACAK

Parti içinde bu tartışmalar yaşanırken, Cumhurbaşkanı Erdoğan, pandemi nedeniyle bir süredir yapılamayan, milletvekilleriyle değerlendirme toplantılarını yeniden gündemine aldı. Erdoğan partisinin dünkü grup toplantısında, milletvekilleriyle gruplar halinde gerçekleştirileceği kahvaltılı değerlendirme toplantılarına, 24 Haziran’da yeniden başlayacaklarını duyurdu.

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