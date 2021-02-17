Erdoğan’dan Kılıçdaroğlu’na sert çıkış; Yüzsüz, terbiyesiz herif

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan partisinin Ankara il kongresine katıldı, Ordu ve Şanlıurfa kongrelerine video konferans yöntemiyle bağlandı.

Erdoğan’ın açıklamalarından satırbaşları:

* Bugünkü il kongrelerimizle birlikte 72 il kongremizi tamamlamış oluyoruz. Önümüzdeki hafta kalan illerimizin kongresini de yaparak 24 Şubat’ta İstanbul İl kongresiyle tamamlayacağız. Mart sonundaki 7'nci büyük kongremize yoğunlaşacağız.

* FETÖ taktikleriyle kuşa çevirdikleri görüntüler üzerinden bu coşkumuzu örselemek isteyenler boşuna uğraşıyor, mızrak çuvala sığmaz. Sabah söyledikleri yalanlar daha akşam olmadan tek tek ellerinde patlıyor. Cumhur İttifakı maruz kaldığı onca saldırıya rağmen her geçen gün daha da güçleniyor.

KILIÇDAROĞLU’NA SERT TEPKİ

* Bay Kemal sen o Diyarbakır annelerinin feryadını duydun mu? Sen nasıl bir yüzsüzsün ya? Sen de nasıl bir yüz var ya? Utanıp sıkılmadan Gara katliamındaki şehitlerin sorumlusu Cumhurbaşkanıdır diyorsun.

* Bunların sorumlusu Cumhurbaşkanıdır nasıl diyorsun ya! Terbiyesiz herif. Sana İçişleri Bakanımı, Savunma Bakanımı gönderiyorum. Sen bunlara layık değilsin. Utanmadan sıkılmadan Cumhurbaşkanına fatura kesmeye kalkıyorsun.

* Bu teröristlere o inleri mezar edeceğiz, mezar. İttifak ortaklarını incitmemek için bölücü terör örgütünü kınayamayanlar bize insanlıktan bahsedemez. Bay Kemal, şu teröristlere bir gün terörist de be.

* Diyemez. Onlarla ortak. Biz gümbür gümbür, üzerine üzerine gidiyor ve bunları çökertiyoruz. PKK’nın Suriye uzantısını terör örgütü olarak görmüyorum diyenler, Bay Kemal ve yandaşlarıdır. Bize bunlar terörle mücadele dersi veremez.

* Biz siyaseti başkaları gibi, ülke ve millet düşmanlarına şirinlik için değil, aziz milletimize hizmet etmek için yapıyoruz. Her ne yapıyorsak bu uğurda özellikle yapıyor, gerektiğinde kendi istikbalimizi ortaya koymaktan da çekinmiyoruz.

* Kılıçdaroğlu ve şürekası bilsin ki, baş veririz ama onlar gibi teröristler ve destekçileri karşısında baş eğmeyiz.

* Sen önce DHKP-C’lileri temizle Kılıçdaroğlu. Bunların da hepsini senin önüne çıkaracağız, merak etme.

* Terörün başını ezene, bu ülkede terör sorununu kökten çözene kadar mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz. Sınırlarımız içinde ve dışında son teröristi etkisiz hale getirene dek operasyonlarımızı devam ettireceğiz.

* Son nefesimizi verene kadar Allah bizi ülkeye ve millete hizmet yolundan ayırmasın diye dua ediyorum.

“KABİNEDE ALDIĞIMIZ KARARLARI AÇIKLAYACAĞIZ”

* Corona virüsle mücadelenin sancılı sürecinde AK Parti kadrolarının daha fazla sorumluluk üstlenmesi gerekiyor.

* Birçok kardeşimizi ebediyete uğurladık. Burhan hocamızı uğurladık, Kadir abimizi uğurladık. Birçok mesai arkadaşlarımızı uğurladık. Salgın şartlarının insanımızı çeşitli sıkıntılarla karşı karşıya bıraktığını biliyoruz.

* Devlet olarak hiçbir vatandaşımızı sahipsiz bırakmadık. Aşılamada 5 milyon 200 bini bulduk ve yoğun bir şekilde de kampanyamız devam ediyor. O çok büyük olduğunu söyleyenlerin falan böyle bir durumu yok ama biz başardık.

* Kısıtlamaların esnafımız, işçilerimiz üzerindeki yükü en aza indirmek için pek çok destek paketi açıkladık. Bugün de yine kabine toplantısındaki çalışmalarla aldığımız kararları açıklayacağız.

* Şehir hastanelerimiz başta olmak üzere tüm sağlık tesislerimiz, salgınla mücadelede öncü rol oynadılar. İstanbul’da Atatürk Havalimanı’nın bünyesinde 45 günde acil durum hastanesi yaptık 1008 odalı.