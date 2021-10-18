Erdoğan’ın avukatlarından savcılığa ‘siyasi cinayet’ başvurusu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın avukatları, siyasi cinayet iddialarına ilişkin Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına başvuruda bulundu.

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın seçim sürecinde gerilimi yükseltmek isteyeceğini öne sürerek; “Siyasi cinayet kaygım var. ‘Başınıza neler gelecek’ dedi. Açıkça tehdit ediyor” açıklamasında bulunmuştu.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı geçen hafta ‘siyasi cinayetler işlenebileceği' iddiaları üzerine re’sen soruşturma başlattı.

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın avukatları, siyasi cinayet iddialarına ilişkin bugün Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na giderek başvuruda bulundu.

TALEP ETME GEREĞİ HASIL OLMUŞTUR

Dilekçede şöyle denildi:

“Türkiye’de geçmiş yıllarda bir kısım siyasi cinayetlerin işlendiği, bu cinayetlerle birlik ve beraberliğimizin hedef alınarak toplumsal mühendislik çabalarına girişildiği bilinen bir gerçektir. Ayrıca bazen de bu tarz iddiaların halk arasında endişe, korku ve panik yaratmak amacıyla sorumsuzca dile getirildiği de gözlenmiştir. Bu nedenle meselenin vuzuha kavuşması adına söz konusu iddialarla ilgili gerekli incelemenin yapılmasını, iddia sahiplerinin bilgisine başvurularak, varsa iddiayı destekleyici bilgi, belge ve delillerin celp edilmesini, herhangi bir delile ulaşılması halinde faillerle ilgili gerekli yasal işlemlerin yapılmasını, talep etme gereği hasıl olmuştur.”

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