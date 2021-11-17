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Erdoğan’ın ‘Bay Kemal, kadir kıymetimi bilmedi’ sözlerine Kılıçdaroğlu’ndan yanıt

CHP lideri Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, "Bay Kemal, kadir kıymetimi bilmedi" sözlerine, "Dedim olabilir" diyerek yanıt verdi.

Yayınlanma: 14:12 - 17 Kasım 2021 Güncellenme:
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Erdoğan’ın ‘Bay Kemal, kadir kıymetimi bilmedi’ sözlerine Kılıçdaroğlu’ndan yanıt

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, “Bay Kemal, kadir kıymetimi bilmedi” sözlerine Twitter hesabından “Dedim olabilir” diyerek yanıt verdi.

Erdoğan’ın sözlerini hatırlatan Kılıçdaroğlu, “Şahıs bugün grup toplantısında, ‘Bay Kemal, kadir kıymetimi bilmedi’ demiş; dedim olabilir” ifadelerini kullandı.

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