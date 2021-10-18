Özdemir Bayraktar hayatını kaybetti
Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dünürü olan Özdemir Bayraktar hayatını kaybetti.
T3 Vakfi Mütevelli Heyeti Başkanı ve TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar’ın babası Özdemir Bayraktar vefat etti. Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın dünürü olan BAYKAR Holding Yönetim Kurulu Başkanı Özdemir Bayraktar 72 yaşındaydı.
OĞLU DUYURDU
Haluk Bayraktar, babasının vefatını sosyal medyadan duyurdu: “Özdemir Bayraktar, Babamız, ilham kaynağımız bugün Hakk'ın rahmetine kavuştu. Değerlerinden taviz vermeden adanmış bir ömür yaşadı. Yılmak bilmeyen azmiyle araştırıp üretenlerden oldu. Haksızlıklar karşısında hiç pes etmedi, gücü yettiğince yardım etti. Allah rahmet eylesin.”
ERDOĞAN AFRİKA TURUNDA
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 4 günlük Angola, Nijerya ve Togo turu dün başlamıştı. Erdoğan’ın çarşamba günü Türkiye’ye gelmesi bekleniyordu.