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Erdoğan’ın ‘fiyatlar uyun’ açıklamasına Muharrem İnce’den sert tepki

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan'ın markete gidip "Fiyatlar uygun" açıklaması yapmasına sert tepki gösterdi. İnce, "Tek adam olma sevdan bu millete pahalıya mal oldu! Bu hayat pahalılığının sebebi sensin! Bunu idrak etmediğin sürece değil bin market on bin market de açsan nafile!" ifadelerini kullandı.

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Erdoğan’ın ‘fiyatlar uyun’ açıklamasına Muharrem İnce’den sert tepki

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, markete giderek alışveriş yapan ve “Fiyatlar uygun” açıklamasında bulunan Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’a sert sözlerle yüklendi.

“ON BİN MARKET DE AÇSAN NAFİLE”

Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan İnce, “Markete gidip fiyatlar uygun diyorsun, fiyatları emekliye, asgari ücretliye, işsize sor! Tek adam olma sevdan bu millete pahalıya mal oldu! Bu hayat pahalılığının sebebi sensin! Bunu idrak etmediğin sürece değil bin market on bin market de açsan nafile!” ifadelerini kullandı.

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