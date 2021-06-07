Erdoğan’ın korumasından dondurma yiyen kadına bacak uyarısı

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, önceki gün Vahdettin Köşkü’ndeki mesaisinin ardından Beylerbeyi’nde bir dondurmacıya uğradı. Erdoğan, burada dondurma ikram ettiği vatandaşlarla sohbet etti.

Bu sırada Erdoğan’ın arkasında bulunan koruma müdürü Muhsin Köse, yan masada oturan ve bacak bacak üstüne atan kadına el işaretiyle bacağını indirmesini söyledi. Uyarının ardından kadın bacağını indirip dondurmasını yemeye devam etti.

KADINLARI UYARDI

Bir başka görevli ise Erdoğan’ın arkasındaki masada dondurma yiyen kadınlara yaklaşarak dondurma yemedikleri aralarda maskelerini kapatmalarını söyledi. Kadınların her hamleden sonra maskelerini indirip kaldırmaları dikkat çekti.

Dışarda toplanan vatandaşlara da dondurma ikram eden Erdoğan, daha sonra Kısıklı’da bulunan konutuna geçti.

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