Erkan Baş: Doğaya düşmanlıkta, ülkesine düşmanlıkta gerçekten tarih yazdılar

Türkiye İşçi Partisi (TİP) Genel Başkanı Erkan Baş, TBMM kapalı olduğu için bu haftaki basın açıklamasını partisinin İstanbul il binasında yaptı.

“PEKCAN'IN YAPTIĞI YOLSUZLUKLA 10 BİN AİLEYE GELİR DESTEĞİ SAĞLANABİLİRDİ”

Hükümetin ekonomi politikalarını sert sözlerle eleştiren Baş, “Unutmayacağız; yalnızca saray rejiminin bakanı Ruhsar Pekcan'ın yaptığı yolsuzluğa giden parayla 10 bin aileye gelir desteği yapılabilirdi. Belki 20 bin ailenin faturalarına çare olunabilirdi. Unutmayacağız; Cengiz'e son 18 yılda verilen yüz milyarlarca dolarlık ihale bedellerinin küçücük bir kısmıyla yoksul yurttaşlarımızın bu pandemi sürecinde yüzünün gülmesini sağlayabilirdik” şeklinde konuştu.

“O PARAYLA AŞI DİYE BİR DERDİMİZ KALMAZDI”

Baş, açıklamasını şöyle sürdürdü:

“Unutmayacağız; Merkez Bankası'nda eritilen 128 milyar dolarla oluşan kamu görev zararı 250 milyar Türk Lirası. Bu 250 milyar ile intihar haberlerini duyduğumuz kahvehane sahiplerinin, gündelik çalışmak zorunda olanların, tableti, interneti olmadığı için okuyamayan tüm gençlerimizin sorunlarını çözerdik. O parayla aşı diye bir derdimiz kalmazdı!”

“'BURADA İSTEDİĞİMİZİ YAPARIZ' DİYORLAR”

Rize’nin İkizdere ilçesi İşkencedere Vadisi’nde yapılacak olan taş ocağına tepki gösteren Baş, “'Tarih yazıyoruz' diye övündüler, ağaca düşmanlıkta, doğaya düşmanlıkta, ülkesine düşmanlıkta gerçekten de tarih yazdılar. Bakın Cerattepe'ye, bakın Kazdağları'na, bakın şimdilerde İkizdere'ye sevgili yurttaşlar, baktığınızda ne görüyorsunuz? Bir tane kendine çok güvenen, bu günlerin sonu hiç gelmez sanan çete lideri patron, peşinde de gazıyla copuyla sopasıyla jandarması polisi, göğüslerini gere gere diyorlar ki: ‘Burada istediğimizi yaparız!'” dedi.

Baş, İkizdere'de direnen köylülerin koşulsuz şartsız yanında olduklarını da vurguladı.

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