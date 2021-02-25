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Eş dost akraba üniversitesi

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi’nde rektöründen dekanına kadar tam 27 kişinin birbiriyle akraba oldukları ortaya çıktı.

Başak KAYA
Güncellenme: 02:16, 25/02/2021
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Eş dost akraba üniversitesi

Üniversitelerdeki akraba kayırmacılığının son örneği İzmir'de yaşandı. Katip Çelebi Üniversitesi'nde rektör, rektör yardımcısı, dekan ve öğretim görevlileri arasındaki 27 kişi birbiriyle akraba çıktı. CHP Milletvekili Mahir Polat “Binlerce vatandaşımız sınavlarda alın teri dökerken bu kadrolara birileri sınavsız geliyor. Kul hakkından bahsedenler, eş dost atamaları için kul hakkı yiyor” dedi.

Rektör Prof. Saffet Köse'nin imzasını taşıyan, itiraf gibi yazıda üniversite yönetiminde kimler arasında akrabalık bağı bulunduğu tek tek anlatıldı.

Polat'ın TBMM'ye verdiği soru önergesine Rektör Prof. Saffet Köse şu cevabı gönderdi: Şube müdürlüğünden daha üst görev niteliğinde bulunan kadrolardan 16'sının şube müdürlüğü kadrolarına sınavsız olarak atamasının yapıldığı; rektör, rektör yardımcısı, dekan ve öğretim görevlileri arasından tespit edilebilen 27 kişinin birbiri arasında akrabalık bağı bulunduğu görülmüştür.

Yayınlanma Tarihi:05:30,