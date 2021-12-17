Esat Toklu’nun Danıştay üyeliğine atanmasına tepki: Yargının yüz karası

CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, bir süre önce çok önemli bir davadan önce taraflardan birinin doğum gününe katıldığı görüntüleri ortaya çıkan Ankara Bölge İdare Mahkemesi Başkanı Esat Toklu’nun, Danıştay üyeliğine seçilmesini sert bir dille eleştirdi. Başarır, “Bu atama yargının yüz karasıdır” dedi.

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CHP’li Başarır, Ankara Bölge İdare Mahkemesi Başkanı Esat Toklu'nun, Danıştay üyeliğine seçilmesine tepki gösterdi.

“HUKUKUN AYAKLAR ALTINA ALINDIĞININ GÖSTERGESİDİR”

Başarır konu ile ilgili yaptığı açıklamada, daha önce Esat Toklu'nun, Togo Kuleleri'ni yapan firma sahibinin Ankara Büyükşehir Belediyesi ile olan davasından hemen önce doğum gününe katıldığını hatırlattı.

Bir Bölge İdare Mahkemesi Başkanı'nın çok önemli bir davadan önce taraflardan birinin doğum gününe katılmasının ne kadar yanlış olduğunu ve bu durumun hukuk güvenliğini zedelediğini sosyal medya hesabından yayınladığı video ile duyurduğuna işaret eden Başarır, “Ancak gelin görün ki hakkında soruşturma başlatılması gerekirken Danıştay üyeliği ile ödüllendirdiler. Hukuk güvenliğini, eşitliği, temel hukuk normlarını zedeleyen bir kişinin ülkenin en büyük hukuki kurumlarından olan Danıştay Üyeliği'ne seçilmesi açıkça ülkede hukukun ayaklar altına alındığının göstergesidir” ifadelerinde bulundu.

“ESAT TOKLUYU'DA ÖDÜLLENDİRDİLER”

Daha önce kara para aklama suçuyla yargılanan Sezgin Baran Korkmaz'a ait Paramount Hotel'de de konakladığının bilindiğini ifade eden CHP'li Başarır, şunları söyledi:

* Nasıl Sezgin Baran Korkmaz'ın yurtdışına çıkış yasağını kaldırana ve malvarlığı üzerindeki tedbiri kaldırana ödüllendirme yapıldıysa şimdi de temel hukuk normlarını ayaklar altına alan ve Sezgin Baran Korkmaz ile ilişkisi olan Esat Toklu'yu ödüllendirdiler.

* İdarenin hukuka zorlanmasında en üst kurum olan Danıştay'a böyle bir atamanın yapılması yargının yeni bir yüz karasıdır. İlk seçimlerde sarayın adaletini yıkıp halkın adaletinin tecelli etmesini sağlayacağız.

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