Eşini uykusunda bıçaklayıp 3’üncü kattan atladı

Mersin'de Fettah Çağlar, 4 çocuğunun annesi eşi Hadika Çağlar'ı uyurken bıçaklayarak öldürdü. Çağlar, daha sonra 3'üncü kattan atlayarak yaşamına son verdi.

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Toroslar ilçesi Halkent Mahallesi’nde ikamet eden Fettah Çağlar (47), sabah saatlerinde eşi Hadika Çağlar’ı (39) uyurken bıçakladı.

Çağlar, daha sonra üçüncü kattaki daireden atladı. İhbar üzerine olay yerine gelen 112 ekipleri, Fettah Çağlar ile eşi Hadika Çağlar’ın öldüğünü belirledi.

4 çocukları olan çiftin cenazeleri otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken, polis olayla ilgili soruşturma başlattı. (DHA)