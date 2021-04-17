Eski AKP’li vekilin damadı, organizasyon ihalelerinin abonesi oldu

AKP'li Fatih Belediyesi, 22 Mart 2021 tarihinde kültür, sanat, eğitim merkezlerinin işletilmesi ve organizasyonu hizmeti alımı ihalesine çıktı.

Yaklaşık maliyeti 10 milyon 462 bin 688 TL olarak belirlenen ihaleyi, 9 milyon 426 bin liralık en düşük teklifin sahibi A Z Reklam Basım Organizasyon Turizm Yapı İşleri Dış Ticaret Limited Şirketi kazandı.

Şirket ile belediye arasında 7 Nisan'da sözleşme imzalandı. 340 kalem işten oluşan sözleşmenin süresi yıl sonunda sona erecek.

AKP'DE GÖREV ALDI

İhaleyi alan şirketin yüzde 50’sinin sahibi olan Fatih Bolcan AKP'ye yakınlığı ile biliniyor. AKP İstanbul 5. Dönem İl Yönetim Kurulu Üyesi olan Bolcan eski AKP Milletvekili Mustafa Baş’ın damadı.

Bolcan, 2014 yerel seçimlerinde AKP’den Başakşehir Belediye Başkan aday adayı olmuştu. Bolcan, aynı zamanda AKP İstanbul İl delegesi.

MİLYONLARCA LİRALIK İHALE ALDI

Bolcan'ın şirketi 2020 yılın kasım ayında yine Fatih Belediyesi'nin 946 bin liralık “Fatih ilçesindeki kültürel mirasın tespiti, tanıtımı ve korunmasına yönelik hizmet alımı” ihalesini kazanmıştı.

Şirket AKP'li Zeytinburnu Belediyesi’nin 2012, 2013, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 ve 2020 yıllarında geleneksel Merkezefendi Tıp Festivali organizasyonu düzenlemek için açtığı toplam 6.2 milyonluk ihaleleri de almıştı.