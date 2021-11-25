Eski amatör futbolcu bar çıkışında öldürüldü

Muğla’da bir eğlence mekanından çıkan eski amatör futbolcu Samet Demir, kapının önünde kurşun yağmuruna tutuldu. Ayağından ve göğsünden yaralanan Demir, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirirken, Covid 19 testinin ise pozitif çıktığı açıklandı.

Yaşar ANTER

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Muğla'nın Menteşe ilçesine bağlı Kötekli Mahallesi'ndeki bir eğlence mekanında arkadaşları ile eğlenen evli ve bir çocuk babası 33 yaşındaki Samet Demir geceyarısı bardan çıktıktan sonra otomobiline doğru yürüken bir kişi tarafından kurşun yağmuruna tutuldu.

BARDAN ÇIKTI KURŞUN YAĞMURUNA TUTULDU

Bir zamanlar Muğla Amatör Küme’de lisanslı olarak futbol oynayan Samet Demir, bacağından ve göğsünden yaralandı. Silah sesini duyan vatandaşların çağırdığı ambulans ile Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Demir, tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

Olayın bulunduğu bölgeye çok sayıda polis ve olay yeri inceleme ekibi gönderilirken, saldırganın olay yerinden kaçtığı bulunması için güvenlik kameralarının incelenmeye alındığı belirtildi.

COVİD 19 TESTİ POZİTİF ÇIKTI

Samet Demir'in cenazesi otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumu'na kaldırılırken, Demir'in yapılan kontrolünde Covid 19 testinin pozitif çıktığı ve o gece barda temas ettiği kişilerin acil olarak sağlık merkezine müracaat etmeleri istendi.

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