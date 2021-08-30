Eski Bakan Bayraktar ‘Tapeler bana ait’ demişti… CHP’den ilk tepki geldi

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, 17-25 Aralık soruşturması sırasında istifa eden eski Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar'ın "Dosyamda ne varsa, hem tapeler hem teknik takip doğrudur" açıklamalarının itiraf niteliğinde olduğunu söyledi.

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Özgürüz Radyo’dan Altan Sancar’a konuşan Bayraktar, “Dosyam var, dosyada ne varsa kabul ediyorum, benim suçum. Telefondaki konuşmalar ban aittir, tapeler bana aittir, renkli çekilen kameralar, teknik takiptekilerin hepsi bana aittir. Devletin düzelmesi için hakikaten, Allah'tan korkan, vatanını ve milletini seven, üretim yapan, katma değeri yüksek mal üreten insanların bir yerlere gelmesi lazım. Benim şimdi tuzum kuru. Özel sektördeyim. Beni şimdi attılar. ‘Reis', sayın cumhurbaşkanım beni hırsız çuvalının içine koydu ve attı” ifadelerini kullanmıştı.

Erdoğan Bayraktar’ın açıklamalarının yankısı sürerken, CHP’den bu sözlere ilk tepki geldi…

Ağbaba Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Erdoğan Bayraktar; ‘Beni hırsızlık çuvalına attılar. Dosyamda ne varsa, hem tapeler hem teknik takip doğrudur. Telefon konuşmalarım A'dan Z'ye doğrudur’ demiş. Her şeyi itiraf etmiş! Yani 17-25; AKP’ye bir darbe girişimi! değil, düpedüz yolsuzluk ve hırsızlık operasyonuymuş” ifadesini kullandı.