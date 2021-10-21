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Eski belediye başkanı coronaya yenik düştü

İzmir’in Kemalpaşa ilçesinde, 1994-2004 dönemlerinde belediye başkanlığı yapan Mehmet Ali Özüdoğru (75) corona virüsü nedeniyle tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Yayınlanma: 23:47 - 21 Ekim 2021 Güncellenme:
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Eski belediye başkanı coronaya yenik düştü

1994-2004 dönemlerinde Kemalpaşa Belediye Başkanlığı görevini yapan Mehmet Ali Özüdoğru, 28 Eylül'de corona virüsü testinin pozitif çıkması üzerine bir süre evde tedavi gördü.

Daha sonra durumu ağırlaşan Özüdoğru, Sağlık Bilimleri Üniversitesi Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ndeki Covid-19 Yoğun Bakım Servisine kaldırıldı.

75 yaşındaki Özüdoğru, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen corona virüse yenik düştü.

Mehmet Ali Özüdoğru’nun cenazesinin, Kemalpaşa ilçesinde yer alan Cennet Bahçesi Mezarlığı’ndaki camide cuma namazını müteakiben kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verileceği öğrenildi. İHA

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