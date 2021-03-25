Eski CHP gençlik kolları başkanı ‘cinsel saldırı’dan hakim karşısına çıktı

İstanbul'da 12 Mart 2020'de 20 yaşındaki D.A.'ya cinsel saldırıda bulunduğu gerekçesiyle “sarkıntılık yapmak suretiyle cinsel saldırı” suçundan 5 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanan Eski CHP Ümraniye Gençlik Kolları Başkanı G.Ö.A. hakim karşısına çıktı. Anadolu 25. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya sanık G.Ö.A. ve müşteki D.A. ile taraf avukatları katıldı.

“GÜNDEME İLİŞKİN KONUŞMALAR YAPTIK”

D.A. ile siyasi parti çalışmalarında tanıştıklarını anlatan sanık G.Ö.A., olay günü çalışma sonrası çıkmak için hazırlandıklarını söyleyerek, “Arkadaşlarımızla partimize ait gençlik evinden çıkmak için hazırlanıyorduk. Şikayetçi de arkadaşları ile birlikte geldi. Aynı yöne gideceğimiz için bizimle birlikte gelmek istediklerini söylediler. Toplam 5 kişi birlikte çıktık. Arkadaşları sırasıyla evlerine bıraktım. Sonra araçta D.A. kaldı. Sonrasında birlikte Dudullu tepesine gittik. Burada banka oturduk. Aramızda herhangi olumsuz bir durum yaşanmadı. Gündeme ilişkin konuşmalar yaptık. Benim müştekiye yönelik cinsel içerikli bir konuşmam, teklifim ya da bir eylemim kesinlikle olmamıştır” dedi. Suçlamaları kabul etmediğini söyleyen sanık, beraaatni talep etti.

“OLAY ÖNCESİ TANIŞIYORDUK”

Müşteki D.A. da sanıkla olay öncesinde parti çalışmalarında ve sosyal hayatta görüştüklerini anlatarak, “Olay günü gençlik evinde bir çalışmamız vardı. Geç olması nedeniyle ayrılmak istedim. Kalkacağım esnada beni eve bırakacağını söyledi. Teklif kendisinden geldi. Biz gençlik evinden çıktık. Arabada 5 kişiydik. Arabaya binmeyi ve beni götürmesini kesinlikle ben teklif etmedim. En son arkadaş inmeden benim öne geçmemi istedi. Ben de ‘hayır burada iyiyim' dedim. O da ‘ben senin şoförün müyüm?' deyince ben de ayıp olmasın diye öne oturdum” dedi.

“ARABADA BENİ ÖPTÜ”

Dudullu tepesine giderek sohbet ettiklerini belirten D.A., sanığın arabaya bindikten sonra kendisini öptüğünü, cinsel saldırıda bulunduğunu anlattı. Sanıktan şikayetçi olduğunu söyleyen D.A., “Beni evime bırakmasını istedim. O da beni evime bıraktı. Bırakmadan önce sanığa ‘bunu hiç yaşanmamış farz ediyorum. Bundan sonra yüzünü bile görmek istemiyorum' dedim ve yanından ayrıldım” diye konuştu.

Olaydan dolayı çok etkilendiğini söyleyen D.A., “Ben yaşadıklarımdan oldukça etkilendiğim için şikayetçi olma konusunda geç kalmış olabilirim. Bu durumu kendim bile kabul edemezken bunları söylemek, bir yerlere müracaat etmek çok zordu. Bir arkadaşım aracılığıyla avukatım ile tanıştım ve ona yaşadıklarımı anlattım. Avukatım hukuki süreç konusunda bilgilendirdi ve yanımda oldu” dedi.

TUTUKLANMASINI TALEP ETTİ

Müşteki D.A'nın avukatı Orkun Kumkumoğlu da sanığın tutuklanmasını talep etti. Sanığın tutuklanmasına yönelik talebi reddeden mahkeme, eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

OLAYIN GEÇMİŞİ

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, 12 Mart 2020 tarihinde D.A'nın şüpheli G.Ö.A.'nın kullandığı araçla Ümraniye Dudullu Tepesi olarak bilinen yere gidip bir süre bankta oturarak konuştukları ve daha sonra araca bindikleri anlatıldı. G.Ö.A.'nın araç içinde rızası dışında D.A.'yı sarılıp öptüğü ve D.A.'nın şüpheliyi ittiği anlatıldı.

Şüpheli G.Ö.A.'nın müştekiyi aracıyla evine bıraktığının kaydedildiği iddianamede, şüphelinin müştekiye yönelik sarkıntılık yapmak suretiyle cinsel saldırı suçunu işlediği belirtildi.

İddianamede, G.Ö.A.'nın “sarkıntılık yapmak suretiyle cinsel saldırı” suçundan 2 yıldan 5 yıla kadar hapis ile cezalandırılmasını istendi.