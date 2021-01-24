Eski Dışişleri Bakanı İsmail Cem mezarı başında anıldı

Eski Dışişleri Bakanı İsmail Cem’in Zincirlikuyu Mezarlığı'ndaki kabri başında düzenlenen anma törenine CHP İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, İl başkan yardımcıları, Şişli İlçe Başkanı Oya Akman, Şişli Belediye Başkanı Muammer Keskin ve partililer katıldı. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ise törene çelenk gönderdi. Kaftancıoğlu ve beraberindekiler İsmail Cem’in mezarına karanfil bıraktı, dua okudu.

İSMAİL CEM KİMDİR

1963 yılında gazetecilik hayatına başlayan ve çeşitli gazetelerde yazı işleri müdürlüğü yapan İsmail Cem, siyasi yaşamında ise üç dönem dışişleri bakanlığı yapmıştı. 1959’da İstanbul Robert Koleji’nden ve 1963’te Lozan Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun olmuştur. 1981’de Paris Siyasal Bilgiler Fakültesi’nde siyaset sosyolojisi dalında Lisans Üstü eğitimi yapmıştır.

1963 den başlayarak çeşitli gazetelerde Yazı İşleri Müdürlüğü, Genel Yayın Müdürlüğü yapmış ve 1971 – 1974 tarihleri arasında Türkiye Gazeteciler Sendikası İstanbul Şubesi Başkanlığı, 1974 -1975 tarihleri arasında Türkiye Radyo Televizyon Genel Müdürlüğü,1987 – 1991 tarihleri arasında İstanbul Milletvekili, 1995 – 1999 tarihleri arasında Kayseri Milletvekili, 1996 da Demokratik Sol Parti TBMM Grup Yönetim Kurulu Üyesi, 1987-1996 tarihleri arasında Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi (AKPM) ve Batı Avrupa Birliği (BAB) Asamblesi Üyesi, 1989 -1991, 1993 – 1995 tarihleri arasında AKPM Sosyalist Grubu Başkan Vekili, 1996 da AKPM ve BAB Asamblesi Türk Parlamenter Grubu Başkanlığı görevlerinde bulunmuş ve Avrupa Medya Enstitüsü Danışma Kurulu Üyeliğini yürütmüştür.

7 Temmuz l995 – 6 Ekim 1995 Tarihleri arasında 50. Hükümette Kültür Bakanlığı, 30 Haziran 1997-11 Temmuz 2002 tarihleri arasında 55, 56 ve 57. Hükümetlerde Dışişleri Bakanlığı görevlerinde bulunmuştur.

Son olarak, İstanbul Bilgi Üniversitesinde Uygulamada Türk Dış Siyaseti konulu dersler vermekteydi.

24 Ocak 2007 tarihinde vefat etmiştir.

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