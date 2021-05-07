Eski milletvekili Süleyman Bölünmez alev alev yanan araçtan canını zor kurtardı

Muğla Milas istikametinden Bodrum’a giden Mardin eski milletvekili Süleyman Bölünmez'in kullandığı cip ilçe girişinde bir anda alev aldı.

Cipin motor kısmında çıkan alevleri gören Bölünmez hızlı bir şekilde araçtan çıkmayı başardı.

Yoldan geçen Bodrum Belediyesi zabıta ekipleri yolu çift taraflı trafiğe kapatarak aracı söndürmeye çalıştı. Olay yerine çok sayıda polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri alev topuna dönen aracı söndürmek için uzun süre çaba sarf etti.

Yanan cipin Süleyman Bölünmez'in kızı AKP İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez’e ait olduğu öğrenildi. Küle dönen araç yoldan kaldırıldıktan sonra trafik yeniden normale döndü.