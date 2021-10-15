Esnaf böyle isyan etti: Hırsız mıyız, PKK’lı mıyız?

CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, Başakşehir'deki İstanbul Gıda Toptancıları Çarşısı'na taşınmasına karar verilen Rami Kuru Gıda Hali'nde esnafı ziyaret etti, sorunlarını dinledi. Halin taşınmasına isyan eden bir esnaf , "Hırsız mıyız biz, PKK'lı mıyız biz. 35 senedir esnafız biz, yazıklar olsun" diyerek tepki gösterdi.

Hakan KAYA

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Eyüpsultan Rami’de bulunan Rami Kışlası’nın restorasyon çalışmaları çerçevesinde, Rami Kuru Gıda Hali’nin Başakşehir Şahintepe Mahallesi’nde inşa edilen İstanbul Gıda Toptancıları Çarşısı’na taşınmasına karar verilmişti.

Geçtiğimiz aylarda bazı esnafın boşalttığı dükkanlarda yıkım başlatıldı.

CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, taşınmasına karar verilen Rami Kuru Gıda Hali’ndeki esnafı ziyaret etti.

“SON DÖNEMLERDE BAŞKA BİR ŞEY İLE KARŞI KARŞIYAYIZ”

Hal esnafının sorunlarını dinleyen Tekin, halin taşınma kararıyla ilgili şu ifadeleri kullandı:

* Büyükşehirleri belediyeler yönetir. Belediye başkanları plan yetkisi, alt yapı, trafiği… tamamını onaylar. Ama ne yazık ki son dönemlerde başka bir şey ile karşı karşıyayız.

* Burada gariban vatandaşlarımızın çoğuna diyorlar ki, ‘Kayabaşı’nda size yer verdim’. Kayabaşı, Kanal İstanbul’un hemen yanında.

* Kanal İstanbul Projesi aynı zamanda sizin Kayabaşı’nı yutarsa ne edeceksiniz?

* Yutmayacağını söyleyecek biri var mı? Yani, buradan Kayabaşı, Kayabaşı’ndan sonra Ardahan’a kadar gidersin.

“BU İNSANLARI NİYE BU HALE SOKUYORSUNUZ?”

İstanbul’un merkezi yerlerindeki ranta dikkat çeken Tekin, “Sadece İstanbul’un hava haritalarına bakın, hava haritalarındaki arsalarımızın, merkezi yerlerdeki yapıların nasıl ranta döndüğünü göreceksiniz. Diyelim ki ihtiyaçtır, itiraz etmiyorum, olabilir ama ihtiyaç da olsa buradaki insanların bir rızası alınır ya. Allah için rızası alınır. Gelir insanların rızasını alırsınız ve rızayla insanlar gider başka yere. Bu adamlar bu yaşa kadar gelmiş, devlette hiç bir maliyetleri yok ama 24 saat devlete vergi ödemiş bu insanları niye bu hale sokuyorsunuz?” diye sordu.

“YAZIKLAR OLSUN!”

Halin taşınmasına isyan eden bir esnaf ise, “Alın esnaf burada bakın. Hırsız mıyız biz, PKK’lı mıyız biz. 35 senedir esnafız biz, yazıklar olsun” diyerek tepki gösterdi.

“BEN İKİNCİ SINIF VATANDAŞ DURUMUNA DÜŞÜYORUM”

Suriyelilerin vergi vermemesinden yakınan bir esnaf da şu ifadeleri kullandı:

* Suriyelilerin çoğu vergiden muaf vergi vermiyorlar. Çalıştırdığı elemanların hiç birinin sigortaları yok.

* Burada nasıl bir rekabet ortamı olacak. Ben çalıştırdığım adama aylık sigortasını ödeyeyim, vergimi ödeyeyim, Suriyeli gelsin ödemesin. Ben burada ikinci sınıf vatandaş durumuna düşüyorum.