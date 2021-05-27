Esnaf dert yandı: Çocuklarımın geleceğine çok üzülüyorum

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Burdur Belediye Başkanı CHP’li Ali Orkun Ercengiz ile birlikte esnaf ziyaretinde bulundu. Esnaflarla sohbet eden Kılıçdaroğlu, sorunları da dinledi.

“ÇOCUKLARIMIN GELECEĞİNE ÇOK ÜZÜLÜYORUM”

Bir tuhafiye dükkanına giren Kılıçdaroğlu, işlerin nasıl olduğunu sordu. İşlerin eskiye oranla kötü olduğunu söyleyen işletmeci, “Diyecek bir şey yok. İnşallah çok güzel günlerde görüşürüz. Üzülüyoruz şu an halimize. Çocuklarımın geleceğine çok üzülüyorum. İnşallah bu günler düzelecek” dedi.

Kılıçdaroğlu ise, “Onların geleceğini de hep birlikte kurtaracağız inşallah. Türkiye bu yükü daha fazla çekemez” diyerek yanıt verdi.

“SON HADDEYE GELDİ”

Konuşmasına devam eden işletmeci, “Son haddeye geldi. Yazık yani, doğmamış torunlarımız bile şu an borç altında. Bizler biliyoruz ama üzülüyoruz, kendi aramızda aynı düşüncede olduğumuz insanlarla konuşuyoruz ama pek de bir şey değişmiyor o da beni üzüyor. İnşallah şu son yaşananlardan birazcık daha bir değişim yaşarız. Ümitliyiz, yoksa ümit olmazsa mutlu olamayız” diyerek dert yandı.

Ziyaretlerini sürdüren Kılıçdaroğlu, bir dondurma dükkanına girdi. Dondurmacıyla sohbet eden Kılıçdaroğlu’na dondurma ikram edildi. Kılıçdaroğlu’nun yanındakilerden biri ‘bir kaşık olsun sesi kısılabilir’ dedi. Bunun üzerine Kılıçdaroğlu’nun, ‘zaten sesimi kıssınlar diye bunu yediriyorlar’ demesi gülüşmelere sahne oldu.

Kılıçdaroğlu, caddede şehir içi halk otobüsü şoförü Aysel Gürdal’la da sohbet etti. 4 ay önce işe başladığını belirten Gürdal aynı zamanda da direksiyon öğretmeni olduğunu söyledi.

“ÇOK SIKINTIDAYIZ, EKMEK ALACAK PARAMIZ YOK”

O sırada otobüste bulunan Burdur Halk Otobüsleri Kooparatif Başkanı ise zararlarının yazılı olduğu dosyayı Kılıçdaroğlu’na vererek, “Çok sıkıntıdayız, ekmek alacak paramız yok. 90 bin TL’nin üzerinde zararımız var” dedi.

Kılıçdaroğlu’na Burdur Yörük Kültür Araştırma Derneği üyelerince Gazi Caddesi’nde yöresel Yörük kıyafeti ve çoban kepeneği hediye edilirken, sipsi eşliğinde yöresel müzik dinletisi sunuldu. Kılıçdaroğlu’na ayrıca dernek yöneticileri tarafından Yörük keyfiyesi hediye edildi.