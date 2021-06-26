Etek boyu ölçen hakime hapis cezası

İstanbul Anadolu 2. İş Mahkemesi'nde 2019’da avukat Tuğçe Çetin'in etek boyunun kısa olduğunu iddia edip tutanak tutan ve fotoğrafının çekilmesini isteyen ve aynı gün başka bir avukata hakaret ettiği belirtilen hakim Mehmet Yoylu hakkında “görevi kötüye kullanma” ve “kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret” suçlarından 3 yıldan 7 yıla kadar hapis cezası verilmesi talebiyle iddianame düzenlenmişti.

“AŞAĞILAYICI BOYUTTA”

Yoylu’nun Hakim olması nedeniyle dava, Yargıtay 4. Ceza Dairesi tarafından görüldü. Dün kararını açıklayan Yargıtay 4. Ceza Dairesi, hakim Mehmet Yoylu’nun avukat Tuğçe Çetin’in etek boyunun ölçülmesini rencide edici ve aşağılayıcı boyutta hakaret olarak değerlendirdi.

Mahkeme, Yoylu’nun 1 yıl 1 ay 18 gün hapis cezasına çarptırılmasına karar verdi. Daire ayrıca, Yoylu’nun aynı gün içerisinde başka bir avukata yönelik hakaret etmesinden dolayı da 1 yıl 1 ay 18 gün hapis cezası verdi.

TOPLAM 2 YIL 3 AY 6 GÜN HAPİS

Yoylu’ya hakaret suçundan toplamda 2 yıl 3 ay 6 gün hapis cezası veren ceza dairesi, hükmün infazının açıklanmasını geri bıraktı. Yoylu, 5 yıl içerisinde herhangi bir suç işlemezse cezaları düşecek.

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