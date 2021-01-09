Ev emekçisi kadın, Kılıçdaroğlu’na göz yaşları içinde anlattı: Korkuyla günü geçirmekteyim

Ev emekçilerinin yaşadığı sorunları ve taleplerini dinleyen CHP lideri Kılıçdaroğlu, çözüm önerilerini anlattı. Ev emekçisi kadınlar, yaşadıkları sıkıntıları Kılıçdaroğlu’na şu sözlerle aktardılar:

“GÜVENCESİZ ÇALIŞIYORUZ”

“Biz ev içi çalışanları tamamen güvencesiz çalışıyoruz. Ben gündelikçi çalışan biriyim. 7 senedir bu sıkıntıları yaşıyorum. Temizlik işini seviyorum ama işçi olarak yapınca çok sıkıntı oluyor. Sürekli bir mobing oluyor. Saat sorunumuz var, ‘şu işi' yapmak zorundasın diyorlar mecburen yapıyoruz tabi. Çalışma koşullarımızın düzeltilmesini istiyoruz, sesimizi duyurmak, güvence altına alınmak istiyoruz. Bu işi hayatta kalabilmek için yapıyoruz. Göçmenler çok fazla ev işinde çalışıyorlar. Bu yüzden Türkler çok fazla tercih edilmiyorlar. Onlar sigortasız çalışabiliyorlar.”

'İSTERSENİZ OKUTMAYIN' DENDİ

“Yeri geldi soğukta ayazda çocuğumla beraber işe gittiğim oldu. Çocuğumu anasınıfına yazdırmak için o zaman da bile para talep edildiğinde onu veremeyeceğimi söylediğim zaman, kız çocuğu olduğu halde bana, ‘isterseniz okutmayın' dendi. Yaşadığım en büyük dram, acı bu benim için. Devletin tam gün temizlik işinde çalışan bayanlara sunmuş olduğu sigorta olayını yapın dendiği zaman o zaman beni yarım gün işe çağıran aileler oldu. Tam gün giderken bile. Onda bile hakkımız yendi. Bir şey diyemedik çünkü mecburuz o işe gitmeye. Bile bile kasıtlı yapılan işleri de temizlediğimizi biliyoruz. İnsanlarda bazen merhamet duygusu olmuyor.

ENDİŞE VE KORKU

“Evimin kirasını da ödeyemiyorum, elektriğimi de ödeyemiyorum. Ne aile desteğim var ne çevre desteğim var. Tek başıma mücadele etmek zorunda kalıyorum. Endişe ve korkuyla günü geçirmekteyim.”

ŞARTLAR ZORLAŞTI

“Eşim asgari ücretle çalıştığı için yetmiyor. Eşime yardımcı olmak için gündeliğe gitmeye başladım. Bu pandemi dolayısıyla evlerine çoğu insanlar almak istemiyorlar. Şartlar zorlaştı.”

EBELİK BÖLÜMÜ SON SINIF ÖĞRENCİSİYİM

“Bu işte yeniyim ben 3 yıldır bu işin içerisindeyim bunun öncesinde 14-15 yaşından beri dışarıda çalışıyordum. Ebelik bölümü son sınıf öğrenciyim aynı zamanda. Temizlik işinde egzama yaşadım. Ayrıca sigortalı bir işe de girdim sigortamın yapılmasını sağladım ama istedikleri şey az paraya çok iş. Tek başınıza gittiğiniz zaman o parayı kazanıyorsunuz ama şirket altında olduğunuz zaman hem tam sigorta yapmıyorlar hem de iş kazası olduğunda mesuliyet almıyorlar. Pandemi beni de vurdu. Kirada kalıyorum, öğrenciyim, 7 kardeşiz birçok sıkıntılar çektim.”

ÜNİVERSİTE MEZUNUYUM

“20 yıldır bu işi yapıyorum. Üniversite mezunuyum. Bazen 2 günde 2 tane ev temizliğini gecenin 12'sine kadar yaptığımı bilirim. Eşim engelli olduğu için tam çalışamıyordu sezonluk çalışıyordu burada. Eşimle beraber gidiyordum. 2 oğlumu da ne anneme ne başka birine bırakamadım yaz, kış yanımda götürdüm. Hiçbir zaman bu işte hak ettiğim parayı alamadım. En iyi şekilde yaptım her zaman. Boyun fıtığım oldu 4.derece bel fıtığım oldu geçen yıl 3 kattan merdiven camını silerken aşağıya düştüm. Hiçbir sağlık güvencem yok. Kendi mesleğimi yapmayı çok isterdim.”

“BU İŞ YÜZÜNDEN ASTIM HATASI OLDUM”

“Ben de günlük işe gidiyorum. Bugün 230 lira elektrik faturası gelmiş. Evde yaşayan 2 kişiyiz. Anlam veremedim, ne yapacağımızı şaşırdık kaldık. Güvencem yok. Çalışmak zorundayım. 180 liraya günlük iş bulabilirsem gidiyorum, bulamazsam gidemiyorum. 3 aydır çalışamıyorum. Pandemiden dolayı böyleyim. Bu iş yüzünden astım hastası oldum. Yarın ne olacağım belli değil. Ev yok, bark yok. Aylık 1500 lira giderim var, ben 1500 lira kazanamıyorum ki başkanım.”

“BENİM GÖREVİM DE O SAĞIR KULAKLARA SİZİN FERYADINIZI DUYURMAK”

Emekçi kadınların sorunlarını Meclis’te dile getirme sözü veren Kılıçdaroğlu şunları söyledi;

*Söz veriyorum, sizin sorunlarınızı TBMM'de dile getireceğiz, ben de dile getireceğim. Ben bu ülkede garibanların, kendini kimsesiz hissedenlerin sözcüsü olmak istiyorum. Beylerin paşaların sözcüleri var zaten. Beylerin paşaların da bir sorunu yok zaten.

*Sarayda oturanların da bir sorunu yok. Çocuklarınız işsiz siz iş bulamıyorsunuz ama milletvekili emekli aylığı, bilmem ne bankasının yönetim kurulu üyeliği, 5 yerden aylık alıyorlar. Yine de doymuyorlar bunlara son vermemiz lazım artık.

*Bunları bitirmemiz lazım artık. Bu düzeni değiştirmek zorundayız, insanca bir düzen kurmak zorundayız. Herkesin çalıştığı, herkesin sigortalı olduğu, hastalandığı zaman hastaneye gittiği, hastanede tedavi gördüğü çocukların okula gittiği, sorunları sağır kulakların duyması lazım benim görevim de o sağır kulaklara sizin feryadınızı duyurmak.

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