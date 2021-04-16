Evinin balkonuna astığı ‘128 milyar dolar’ afişini itfaiyeyle indirdiler

Yurdun dört bir yanına asılan “128 milyar dolar nerede?” yazılı afişlerin toplatılmasına tepkiler büyüyor. Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde evinin balkonuna “128 milyar dolar nerede” afişi asan CHP il Yönetim Kurulu Üyesi Özgür Yeşilyurt'un kapısını akşam saatlerinde polisler çaldı. Polislerin pankartı indirme talebine olumsuz yanıt veren CHP'li Yeşilyurt'un balkonundaki afiş itfaiye aracı ile indirildi.

“GEREKÇESİ KAMU DÜZENİ BOZMAK”

Afişin indirilmesi için herhangi bir savcılık kararı olmadığını ifade eden Yeşilyurt şunları söyledi:

* Evimin balkonuna astığım 128 milyar nerede yazılı pankart savcılık kararı olmamasına rağmen polis ekiplerinin elinde savcılık kararı olmamasına rağmen pankartı indirmemi söylediler. Ben de indirmeyeceğimi söyledim.

* Daha sonra ellerinde herhangi bir savcılık kararı olmamasına rağmen, hukuka aykırı bir şekilde evimdeki pankartı itfaiye vinciyle indirdiler.

* Pankartı niçin indireceğimi sorduğumda ise, kamu düzenini bozmaktan indireceklerini söylediler. Burada kamu düzenini bozan ne var anlamaktan güçlük çekiyoruz.