Fahrettin Altun’dan uluslararası mahkemenin kararına ilişkin açıklama

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, uluslararası tahkim mahkemesinde süren FETÖ davasında Türkiye'nin haklı bulunmasına ilişkin, "Bu, ülkemizin terörle mücadelesinde önemli bir adım" dedi.

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FETÖ/PDY soruşturmaları kapsamında kapatılan Cihan Medya Dağıtım A.Ş. hisselerinin yüzde 99,94’lük kısmının sahibi olduğunu iddia eden şirketin, uluslararası tahkim mahkemesinde süren başvurusu sonuçlandı.

Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı Hukuk ve Mevzuat Genel Müdürlüğü koordinatörlüğünde Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’nun (TMSF) takip ettiği davada, uluslararası tahkim mahkemesi, Belçika’da kurulmuş paravan şirketi haksız buldu.

Davada, 126 milyon euro tazminat talebi reddedilirken, mahkeme masraflarının büyük bir kısmının da karşı tarafça ödenmesine karar verildi.

“ÜLKEMİZİN TERÖRLE MÜCADELESİNDE ÖNEMLİ BİR ADIM”

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, uluslararası mahkemenin Türkiye lehine verdiği karara ilişkin Twitter hesabından yaptığı açıklamada, “Bu, ülkemizin terörle mücadelesinde önemli bir adım. Emeği geçenleri tebrik ediyoruz. Milletimizin selameti, ülkemizin birliği, dirliği, istiklali ve istikbali için terörün her türü ile mücadele edeceğiz. Terörü kaynağında kurutmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.