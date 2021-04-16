Faik Öztrak: 128 milyar dolar kumar masasında kaybedildi

CHP Sözcüsü Faik Öztrak, Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısının ardından düzenlediği basın toplantısında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Vaka sayılarının artmasının ardından getirilen kısıtlamaları değerlendiren Öztrak çoğunluğu aşılanmış olan 65 yaş ve üzeri vatandaşlara yeniden yasak getirilmesinin yanlış olduğunu belirtti. Öztrak’ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

“İSTANBUL'DA VATANDAŞLARIMIZIN ÇAKARLI MAKAM ARAÇLARI YOK”

“65 yaş üstü vatandaşlarımız büyük ölçüde aşılandı ama yine bu yaş grubuna yeniden sokağa çıkma kısıtlaması getirildi. Salgında en fazla hırpalanan yaş grubumuz maalesef 65 yaş ve üstü oldu. Alzheimer Demans gibi hastalıkları olanların hastalığı ilerledi. Yaşı bağlı depresyonlar arttı. Şimdi bu vatandaşlarımız artık isyanda. Yine yayınlanan genelgeye göre vatandaşlarımız kısıtlama saatlerinde kendi aracıyla bir şehirden başka bir şehire gidemeyecek. Ama toplu taşımayla gitmek serbest olacak. İş yerleri akşam saat 18'de kapanacak dendi. Ama sokağa çıkma yasağı da 19'da başlıyor. 1 saatte bu insanlar işten nasıl çıkacak eve nasıl gidecek evin alışverişini nasıl yapacak? Özellikle İstanbul'da vatandaşlarımızın çakarlı makam araçları yok Saray'dakiler gibi. Korumaları yok, kırmızıda geçme imtiyazları yok. Saraydakiler milletin halini bilmeden devleti yönettiklerini sanıyorlar.”

“MİLLETE SOĞAN, PATATES, SARAYA EN PAHALISINDAN ÜÇ MERCEDES”

“Ülkeyi ve salgını yönetme kabiliyetini yitiren, Erdoğan şahsım hükümeti, işverenin, işçinin, işsizin sesini duymuyor. Milletin halini görmüyor. Onun işi gücü kendi itibarı, kendi şatafatı. Bir de milletin feryadını dile getiren, muhalefetin sesini kesmeye çalışıyor. Millete bedava soğan, patates, Saraya en pahalısından üç Mercedes… Bir de sıkılmadan soğan, patates TIR'larına bayrak asıp, resmi karşılama töreni yapıyorlar. Fakir fukaranın karnının bu törenleriniz doyurmuyor. TÜİK, ülkemizdeki gerçek işsiz sayısının 10 milyon 219 bin kişi, gerçek işsizlik oranının da yüzde 29 olduğunu açıkladı. Türkiye'de işsizlerin sayısı yeryüzündeki 107 ülkenin nüfusundan fazla. Yani mızrak artık çuvala sığmıyor. Ama Saray'ın kibirli başı, ‘Algıyı yönetirsem, ülkeyi yönetirim' sanıyor.”

“MİLLETİMİZ, ‘PATATES, SOĞAN; GÜLE GÜLE ERDOĞAN' DİYE BAĞIRIYOR”

“Gençlerle yaptığı bir sohbette, ‘İşsizlikte iyi bir noktaya geldik' diyebiliyor. Bu ülkede, taşı sıksa suyunu çıkaracak, 5,7 milyon gencimiz, ne bir işte çalışıyor ne de okuyor. Ev genci olarak anasının babasının eline bakıyor. Yine 1 milyonun üzerinde üniversite mezunumuz işsiz geziyor. Ama şahsım hükümetinin başı; üniversite mezunu işsizlerin, ‘Kalifikasyon noktasında kendini ispatlayamadığı için' işsiz olduğunu söylüyor. Bunların partisinde çalışan büro elemanlarında, şoför ve danışmanlarında, atadıkları rektörlerde, Büyükelçilerde nasıl bir kalifikasyon aradıklarını dünya alem gördü… -Saray sosyetesinin büro elemanları, burunlarına pudra şekeri çekerken, şoförleri, danışmanları paranın altında ezilirken, eski vekiller, kırpılıp kırpılıp rektör ve büyükelçi yapılırken, sarayın çocukları ballı yönetim kurulu üyeliklerine atanırken, milletin çoluğu çocuğu, işsizliğin, umutsuzluğun, açlığın altında eziliyor. Milletimiz yaşanan bu çürümeyi, ağırlaşan kokuşmayı artık kaldıramıyor. ‘Patates, soğan; Güle güle Erdoğan' diye bağırıyor.”

“HER AY 100 MİLYON DOLAR BİRİKTİRSE, GİDENİ YERİNE KOYMAK 107 YILIMIZI ALACAKTIR”

“Erdoğan Şahsım Hükümeti, milletin 128 milyar dolarını boş yere kumar masasına sürmüş, ve kaybetmiştir. Milletimiz bu 128 milyar doları yerine koymak için, her ay 100 milyon dolar biriktirse, gideni yerine koymak 107 yılımızı alacaktır. Çocuklarımız, torunlarımız, hatta onların torunları, bu iktidarın kumar borcunu ödemek zorundadır. Diğer yandan 5,5 – 6 liralardan satılan dolarların, kimlerin hesabında olduğu belli değildir. Bugün bu dövizleri yeniden satın almak için, en az 8 lira ödeyeceğiz. Yarın bunun nerelere çıkacağı ise belli değildir. Bu kumarı oynayanlar, çok büyük bir kamu zararına yol açmışlardır. Ortaya çıkan bu kamu zararının hesabını sormak da, bizim asli görevimizdir.”