Fatih Aydın’ın ifadesi ortaya çıktı

Çiftlik Bank davası sanıklarından olan ve savcılıkta 5 saat süren ifade işlemlerinin ardından tutuklanması talebiyle hakimliğe sevk edilen Fatih Aydın’ın ifadesi ortaya çıktı. İfadesinde, kardeşi Mehmet Aydın ile ilişkilerinin iyi olmadığını söyleyen Fatih Aydın, daha çok para kazanmak için yurt dışına gittiğini ve soruşturmalar başlayınca da bir daha dönmediğini belirtti.

Sevgim Begüm YAVUZ

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‘Tosuncuk' olarak bilinen Mehmet Aydın'ın ağabeyi olan Çiftlik Bank davası sanıklarından Fatih Aydın, tutuklu bulunduğu Uruguay'dan salı günü Türkiye’ye getirilmişti. Emniyetteki işlemleri tamamlanan Fatih Aydın, sağlık kontrollerinin ardından Kartal'daki Anadolu Adalet Sarayı'na getirildi.

Aydın, Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu'nda ifade işlemleri barodan görevlendirilen avukat eşliğinde yaklaşık 5 saat ifade verdi.

TUTUKLAMA TALEBİ

İfade işlemleri tamamlanan Mehmet Aydın, “suç işlemek amacıyla örgüt kurma”, “bilişim sistemleri, banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık”, “tacir veya şirket yöneticileri ile kooperatif yöneticilerinin dolandırıcılığı” suçlarından tutuklanması talebiyle Anadolu Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi.

‘YÖNETİCİ OLARAK ÖRGÜTTE FAALİYET GÖSTERDİĞİ…'

Savcılık tarafından Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne gönderilen tutuklamaya sevk yazısında, ekonomik çıkar amacı güden suç örgütünün kurucusu ve yöneticisi olan şüpheli Mehmet Aydın'ın talimatları doğrultusunda şüpheli Fatih Aydın'ın da yönetici olarak örgütte faaliyet gösterdiği belirtildi. Bursa Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma yürütüldüğü sırada Fatih Aydın'ın yurt dışına çıktığı ve Fatih Aydın'ın Fame Game Software Ltd. Şti.'nin ortaklarından olduğu, bu firmanın ve diğer tüm firmaların kontrolünü elinde tuttuğu kaydedildi. Sevk yazısında, şüpheli Mehmet Aydın'ın da ifadesinde ağabeyi Fatih Aydın'ın şirketin ortağı ve yetkilisi olduğunu beyan ettiği aktarıldı.

‘OYUNDA KALMALARI SAĞLANDI'

Sevk yazısında şüpheli Fatih Aydın'ın diğer şüpheliler ile birlikte Çiftlik Bank organizasyonu adı altında internet oyunundaki sanal hayvanların ömrünü bir yıl olarak belirleyip, oyuncuların elde ettiği küçük karlar ve kar beklentileri ile oyunda kalmalarını sağladıkları belirtildi. Fatih Aydın ile diğer şüphelilerin daha çok oyuncunun daha fazla para yatırmasını hileli davranışlarla temin edip, mağdurları zarara uğratarak eylemlerini süreklilik arz edecek şekilde devam ettirdiği kaydedildi.

TÜM MAĞDURLARA KARŞI SORUMLU OLDUKLARI BELİRTİLDİ

Sevk yazısında Fatih Aydın'ın tüm mağdurlara karşı sorumlu olduğu belirtilerek, en başından beri vadedilen kar beklentisinin gerçekleşmesinin imkansız olduğunun şüphelilerce bilinmesine rağmen eylemlerine devam ettikleri kaydedildi. Sevk yazısında, şüphelilerin internette oynanan Çiftlik Bank oyunu aracılığıyla yatırımcı oyuncularla yüz yüze gelmeden hileli davranışlarla oyuncuların katılımları, oyunda uzun süre kalmaları ve daha çok yatırım yapmaları sağladıkları aktarıldı.

Mevcutlu olarak gönderilen Fatih Aydın'ın üzerine atılı suçu işlediğine dair kuvvetli suç şüphesinin varlığını gösteren olguların ve tutuklama nedeninin bulunduğu anlaşıldığı kaydedildi.

İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

Fatih Aydın'ın savcılıktaki ifadesinde, Çiftlik Bank organizasyonunun oyunu veya şirket yönetiminde hiçbir zaman söz sahibi olmadığını, sadece maaş karşılığı görevi olduğunu söylediği öğrenildi. Aydın'ın ifadesinde, işlerin gelişmesinden sonra kardeşi Mehmet Aydın'ın teklifini kabul edip, daha çok para kazanmak için yurt dışına gittiğini ve soruşturmalar başlayınca da bir daha dönmediğini söylediği bilgisine ulaşıldı.

GETİR GÖTÜR İŞLERİ YAPTIĞINI SÖYLEDİ

Fatih Aydın'ın ifadesinde kardeşi Mehmet Aydın ile ilişkilerinin çok iyi olmadığını söylediği öğrenilirken, Mehmet Aydın'ın formalite gereği kendisini şirkete ortak yaptığını, şirkette önemli bir görev vermediğini, getir götür işleri yaptığını anlattığı belirtildi. İfadesinde, maaş karşılığında nakliye işi yaptığını, şirkette etkili isimlerin başka şahıslar olduğunu söylediği bilgisine ulaşıldı.

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