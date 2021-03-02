Fatih Portakal 3 yıl hapis istemiyle yargılandığı davadan beraat etti

Gazeteci Fatih Portakal'ın, “Biz bize yeteriz Türkiyem” kampanyası tanıtımında, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yaptığı ‘Tekalifi Milliye’ benzetmesi üzerine Twitter sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım nedeniyle Bankacılık Kanunu'nu ihlal ettiği ve yine aynı paylaşım nedeniyle ‘Cumhurbaşkanına hakaret' suçlamalarıyla 3 yıla kadar hapis istemiyle yargılandığı her iki davadan da beraat etti.

İstanbul 46. Asliye Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya Fatih Portakal gelmezken taraf avukatları hazır bulundu.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK)'nın suç duyurusu üzerine başlatılan soruşturma kapsamında Portakal’ın, Bankacılık Kanunu'nun “Bir bankanın itibarını kırabilecek veya şöhretine ya da servetine zarar verebilecek bir hususa kasten sebep olunamaz ya da bu yolla asılsız haber yayılamaz” hükmü ile iddianame düzenlenmiş ve Portakal hakkında ‘itibarın zedelenmesi ve ‘Cumhurbaşkanına hakaret' suçlamalarıyla 3 yıla kadar hapis istenmişti.

Mahkemede söz alan Portakal'ın avukatı söz konusu paylaşımlarda BDDK veya Cumhurbaşkanına yönelik suç teşkil edecek ifadelerin olmadığını belirterek “Kullanılan ifadeler ‘İfade özgürlüğü' kapsamında değerlendirilmelidir. Paylaşımda bankacıkla ilgili zikredilen tek kelime mevduat ibaresidir. Siyasilerin ve özellikle yüksek makamdaki siyasilerin diğer insanlara nazaran daha sert eleştirilere maruz kalabilecekleri ve bunun suç oluşturmayacağı Anayasa Mahkemesi ve Yargıtay içtihatlarında kabul edilmiştir. Bu nedenle müvekkilin beraatini talep ederiz” dedi.

Mahkemeye heyeti, Fatih Portakal'ın yargılandığı itibarın zedelenmesi suçunun oluşması için bir bankanın itibarını kırabilecek veya şöhretine ya da servetine zarar verebilecek bir hususa kasten sebep olması ya da bu yolla asılsız haber yapması gerektiğini belirtti.

“İDDİANAMEYE KONU PAYLAŞIMIN HABER NİTELİĞİ YOK”

İddianameye konu paylaşımın haber niteliği olmayıp sanığın kişisel yorumunu içerdiği, asılsız haber olarak nitelendirilmeyeceği ve söz konusu paylaşımda bir bankaya ilişkin ifade ve bankaların veya BDDK’nın hedef alındığına dair olgu bulunmadığını da belirten heyet, atılı suçun yasal unsurlarının oluşmadığını ifade etti.

Mahkeme tarafından, dava konusu paylaşımın cumhurbaşkanına yöneltildiği hususunda kuşku bulunmamakla birlikte yazılan ifadelerin onur, şeref ve saygınlığını rencide edecek boyutta, somut bir fiil veya olgu isnadı ya da sövme içermediği kaydedildi.

AÇILAN DAVALARDAN AYRI AYRI BERAAT

Mahkeme, Cumhurbaşkanına hakaret suçunun koşullarının da oluşmadığı ve yüklenen fiilin kanunda suç olarak tamamlanmamış olması nedeniyle Portakal hakkında açılan davalardan ayrı ayrı beraatine hükmetti.

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