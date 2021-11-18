FETÖ’den aranan firari emniyet müdürü yakalandı

FETÖ'ye üye olmaktan aranma kaydı bulunan firari ihraç 1. sınıf emniyet müdürü Osman Kaplan, İstanbul'da saklandığı adreste yakalandı.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Ankara Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan operasyon sonucunda firari ihraç 1. sınıf emniyet müdürü Osman Kaplan, İstanbul Bahçelievler semtinde saklandığı kayıtsız adreste gözaltına alındı.

Firari şahsın örgüt içerisinde bağlılığının üst seviyede olduğu, örgütün üst seviyedeki yöneticileriyle birçok görüşme kaydının olduğu ve yakalanmamak için kılık değiştirdiği tespit edildi. Zanlının yakalandığı ve İstanbul’dan Ankara’ya getirildiği öğrenildi.