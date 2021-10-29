FETÖ’nün haberleşme ağını kullanan 4 polis tutuklandı

FETÖ’nün gizli haberleşme yöntemi olan ankesörlü telefonları aracılığıyla Mahrem İmam ile irtibat kurdukları iddia edilen polislere yönelik 12 ilde düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 24 polisten 4’ü tutuklandı.

Latif SANSÜR

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Aydın Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında 3 gün önce, Aydın merkezli Ankara, Batman, Bursa, Denizli, Gaziantep, İstanbul, Konya, Malatya, Manisa, Muğla ve Ordu'da olmak üzere 12 ilde belirlenen adreslere eş zamanlı düzenlenen operasyonlarla gözaltına alınan 24 şüphelinin sorgusu tamamlandı.

10'U İLK SORGUDAN SONRA SERBEST KALDI

Aydın Emniyet Müdürlüğündeki sorguları tamamlanan 4'ü meslekten ihraç edilmiş 24 polis memurundan 10'u ilk ifadelerinden sonra serbest bırakıldı. Adliyeye sevk edilen 14 şüpheliden 4'ü tutuklanırken, 10 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.