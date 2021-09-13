Fırat Üniversitesi Rektörlüğü teknoloji transfer edecek

Fırat Üniversitesi ürünleşme için yeterli aşamaya gelmiş, söz konusu fikri ürünü endüstriyel ürün haline getirebilecek kabiliyete sahip kurum, kuruluş ve firmalara lisans veya devir yoluyla transfer etmeyi amaçlıyor.

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Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre; Fırat Üniversitesi, süt ineklerinin sağım sonrası meme başlarının bakterilere karşı savunmasız kalmasını önlemek için hızla kapatılmasını sağlayan aparatın sınai mülkiyetlerini Fırat Üniversitesi tarafından öngörülen koşulları sağlayan, buluşu üretme ve kamuya sunma kabiliyeti olan kurum, kuruluş ve firmalara, lisanslama veya devir yoluyla transfer edecek.

İstekli kurum, kuruluş ve firmaların, 13 – 22 Eylül 2021 tarihleri arasında Fırat Üniversitesi/ Fırat Teknokent Teknoloji Transfer Ofisine başvurmaları gerekmektedir.

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