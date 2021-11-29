Fırtına ulaşımı etkilemeye başladı
Türkiye'nin batı kesimlerinde kuvvetini artıran fırtına deniz ulaşımını etkilemeye başladı.
İzmir genelinde fırtına etkili oluyor. Bugün fırtına hızının saatte 110 kilometreye kadar ulaşması beklenirken, kuvvetli rüzgar deniz ulaşımını olumsuz etkiledi.
İZDENİZ tarafından yapılan açıklamada, arabalı vapur seferleri dahil tüm deniz seferlerinin 08.25 itibariyle iptal edildiği bildirildi.
Meteoroloji, gün boyu devam edecek fırtınaya karşı vatandaşları uyardı.
İDO VE BUDO SEFERLERİNDE DE İPTALLER VAR
Bursa Deniz Otobüsleri (BUDO) ve İstanbul Deniz Otobüsleri’nin (İDO) bazı seferleri, elverişsiz hava şartları nedeniyle iptal edildi. BUDO ve İDO resmi sayfasından yapılan paylaşıma göre iptal seferleri şu şekilde:
BUDO’nun internet sitesinde yer alan açıklamaya göre,
08:30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) – Bursa (Mudanya) seferi
09:30 Bursa (Mudanya) – İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferi
09:30 Bursa (Mudanya) – Armutlu (İhlas) seferi
10:00 Armutlu (İhlas) – İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferi
10:30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) – Bursa (Mudanya) seferi olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.
İDO’nun internet sitesinde yer alan açıklamada,
08:30 Bursa-Armutlu-Armutlu Tatil Köyü-Yenikapı-Kadıköy seferi
19:01 Kadıköy-Yenikapı-Bandırma seferi olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi
(İHA)