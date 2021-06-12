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Fuat Oktay müsilajı CHP’ye bağladı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Marmara Denizi'nde büyük tehlike yaratan müsilajın nedeninin CHP olduğunu belirtti. Sosyal medyadan fotoğraf paylaşan Oktay, "Arıtma tesislerini 'temel atmama' törenleri ile durduran CHP zihniyetinin İstanbul'umuzu getirdiği durumun fotoğrafıdır" dedi.

Güncellenme: 23:05, 12/06/2021
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Fuat Oktay müsilajı CHP’ye bağladı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Twitter hesabından Marmara Denizi’nde ortaya çıkan müsilajın fotoğraflarını ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı öncülüğünde uygulanan ‘Marmara Denizi Koruma Eylem Planı’nı paylaştı.

Müsilajın nedeninin CHP olduğunu ileri süren Oktay şu ifadeleri kullandı;

*Arıtma tesislerini “temel atmama” törenleri ile durduran CHP zihniyetinin İstanbul’umuzu getirdiği durumun fotoğrafıdır.

*Milletimiz müsterih olsun, her zaman olduğu gibi bu sorunu çözecek olan yine Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde AK Parti iktidarıdır.

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