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Fuat Oktay’dan HDP’ye tepki: Yazıklar olsun

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "Eli kanlı terör örgütü destekçileri asılsız Ermeni iddialarının peşine takılıp bir kez daha Türkiye'yi ve milletimizi hedef aldılar. Yazıklar olsun" dedi.

Güncellenme: 17:47, 24/04/2021
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Fuat Oktay’dan HDP’ye tepki: Yazıklar olsun

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Twitter’dan açıklama yaparak, HDP’nin ‘Ermeni soykırımı’ açıklamasına tepki gösterdi.

Oktay, şu ifadeleri kullandı:

* Eli kanlı terör örgütü destekçileri asılsız Ermeni iddialarının peşine takılıp bir kez daha Türkiyeyi ve milletimizi hedef aldılar. Yazıklar olsun.

* Teröriste terörist diyemeyen, elbette bir asır önce komşusunu sırtından hançerleyen Ermeni çetelerinin mezalimini görmezden gelecek, her zaman yaptığı gibi tarihi çarpıtacaktır. Ya onların peşine takılan CHP, İYİ Parti ve şürekasına ne demeli?

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