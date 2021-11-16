Gaziantep’te bıçaklanıp, boğazı kesilmiş kadın cesedi bulundu

Gaziantep'te, boş arazide boğazı kesilmiş ve vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklanmış, kadına ait cansız beden bulundu.

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Olay, öğle saatlerinde, Belkız Mahallesi’nde meydana geldi. Boş arazide, kanlar içinde hareketsiz yatan kadını görenler, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.

İhbarla bölgeye gelen sağlık görevlileri, üzerinde kimlik bulunmayan 40 yaşlarındaki kadının boğazı kesilip, vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklanarak öldürüldüğünü belirledi.

Polis ekipleri tarafından yapılan incelemenin ardından cansız beden, kimlik tespiti ve otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Polis, kadını öldüren kişi ya da kişilerin tespit edilip, yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

2 ÇOCUK ANNESİYMİŞ

Boğazı kesilmiş ve birçok yerinden bıçaklanmış olarak bulunan cansız bedenin, 2 çocuk annesi Neslihan Kaya’ya ait olduğu belirlendi. Otopsisi yapılan kadının cenazesi, Adli Tıp Kurumu morguna gelen yakınlarına teslim edildi.

Kız kardeşinin cenazesini teslim almaya gelen Aslı Kaya, Adli Tıp Kurumu önünde gözyaşı döktü. Kardeşinin vahşice öldürüldüğünü belirten Kaya, “Kardeşim eşinden ayrı, boşanmış, 2 çocuğuyla yaşıyordu. Şimdi ben 8 ve 9 yaşındaki iki çocuğuna annelerinin öldüğünü nasıl söyleyeceğim? Kardeşimin boğazını kesmişler, bıçaklamışlar. Kardeşimi vahşice öldürenlerin bulunarak cezalandırılmasını istiyorum” dedi.

Aslı Kaya, uyuşturucu madde bağımlısı olduğunu ileri sürdüğü kardeşinin daha önce saldırıya uğradığını dile getirdi.

Neslihan Kaya’nın cenazesi, defnedilmek üzere yakınlarınca Nurdağı ilçesine bağlı Hisar Mahallesi’ne götürüldü.

Polis ekipleri ise Neslihan Kaya’yı öldüren kişi ya da kişilerin belirlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor. DHA

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