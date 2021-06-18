Gaziantep’te CHP’li başkanlara yoğun ilgi

Kentin değişik semt ve ilçelerinde halkla bir araya gelen CHP genel başkan yardımcıları, milletvekillerinin yanı sıra belediye başkanları esnaf ziyaretleri de gerçekleştirdi.

Gaziantepli yurttaşlar CHP'li başkanlara ekonomik sorunlarını anlatıp, fotoğraf çektirdi. Program kapsamında Gaziler Caddesi'nde esnafla görüşmeye giden İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun yolu, çarşı girişindeki izdiham nedeniyle durdu. Ancak iki iş yerini gezebilen İmamoğlu’na yoğun ilgi gösterildi.

“GAZİANTEP BİZE UMUT VERDİ”

Daha sonra Karagöz'de otobüsle halkı selamlayan İmamoğu'na bir esnaf yörede yoğun tüketilen çayı ikram etti. İmamoğlu da çayı yol boyu içti.

Bu sırada görme engelli bir vatandaş İmamoğlu'nun otobüsünün yolunu kesti. İmamoğlu, yaşlı görme engelli vatandaşın elini öptü. Bir vatandaş da İmamoğlu'na ‘Önce Vatan' yazılı bir Atatürk heykeli hediye etti.

Boynundaki Gaziantepspor bayrağı ile yol boyu kendisini selamlayanlara el sallayıp, ‘kalp işareti' yapan İmamoğlu, “Gaziantep bize umut verdi. İlginiz bizim içimizdeki güzel gelecek umutlarını daha da yeşertti. Gaziantepli kardeşlerimin bu ilgisi, önümüzdeki dönem Gaziantep adına güzel şeyler olacağının habercisi” dedi.

YAVAŞ, SOYER VE KARALAR’A YOĞUN İLGİ

Üç gün sürecek CHP'li Belediye Başkanları Çalıştayı için kentte bulunan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, vatandaşlar tarafından yoğun ilgi gördü. Yavaş ve Soyer, Şehitkamil; Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar ise Yavuzeli ve Araban ilçelerinde halkla buluşup dertleşti.