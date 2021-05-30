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Gençlik ve Spor Bakanlığı’ndan Boğaz’da fasıllı ‘fetih’ kutlaması

Gençlik ve Spor Bakanlığı personelinin Üsküdar Belediyesi'ne ait teknede, İstanbul Boğazı'nda fasıl havasında organizasyon düzenlediği ortaya çıktı. Salgın kurallarının ihlal edildiği görüntülere tepki yağdı.

Sozcu.com.tr
Güncellenme: 18:15, 30/05/2021
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Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın İstanbul’un Fethi’nin 568. yıl dönümü kutlamaları kapsamında Üsküdar Belediyesi’ne ait Valide Sultan Gemisi’nde 29 Mayıs tarihinde eğlence düzenlendi.

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Bakanlığa bağlı Gençlik Merkezleri personelinin katıldığı organizasyon fasıl havasında geçti. Yemek servisinin yapıldığı müzikli etkinlikte sosyal mesafe ve maske kurallarının ihlal edildiği görüldü. Salgın kurallarının ihlal edildiği etkinliğin görüntüleri katılımcılar tarafından paylaşıldı.

Etkinliğin, Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın düzenlediği İstanbul’un Fethi yıl dönümü kutlamalarının 3. günü kapsamında olduğu öğrenildi. Gençlik ve Spor Bakanlığı önceki günlerde Sultanahmet Meydanı’nda konserler düzenledi.

DAVULLU ZURNALI EĞLENCELER DEVAM EDİYOR

Görüntüler tam kapanmadan önce AKP’lilerin Hatay’da düzenlediği davullu zurnalı eğlence görüntüsünü hatırlattı. ‘Lebalep’ kongreleriyle gündeme gelen AKP, Hatay’da İl Gençlik Olağan Kongresi gerçekleştirmiş, hemen ardından kapalı bir mekanda davullu zurnalı düğün havasında eğlence düzenlemişti.

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Yayınlanma Tarihi:18:12,