Gözaltılar sonrası CHP’den sert Boğaziçi tepkisi

Boğaziçi Üniversitesi öğrencilerinin direniş çadırı kurmak isterken gözaltına alınmasına CHP'den sert tepki geldi.

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Boğaziçi Üniversitesi öğrencilerinin rektörlük binası önüne kurmak istedikleri direniş çadırına özel güvenlik birimleri izin vermemiş, çevik kuvvetlerin sert müdahalesiyle 45 öğrenci gözaltına alınmıştı. CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, öğrencilerin yaşadıklarına sosyal medya hesabından çok sert tepki gösterdi.

“YASA DIŞI EMİRLERİ VERENLERDEN HESAP SORACAĞIZ”

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya seslenen Özel, şu ifadeleri paylaştı:

* Boğaziçi Üniversitesi’nde bu ülkenin geleceği en başarılı öğrencilerine yönelen saldırıları lanetliyorum.

* Başta suç işleri bakanı Soylu olmak üzere bu yasa dışı emirleri verenlerden hesap soracağız. Eyy Soylu bu gençlere ettiklerini burnundan fitil fitil getirmezsem namerdim!

KAFTANCIOĞLU: GENÇLER UNUTMAYACAK

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu da Boğaziçili öğrenci ve akademisyenlerin özel güvenlik görevlileriyle yaptığı tartışmayı paylaşarak “Üniversite öğrencilerine yurt yok, internet yok, yok oğlu yok! BOUN'da olduğu gibi şiddet var, gözaltı var, var da var… Gençler ve öğrenciler bu yaptıklarınızı asla unutmayacak! Gitmenize az kaldı” ifadeleriyle tepkisini gösterdi.