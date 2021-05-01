Gri pasaport ile Almanya’ya giden kişilere 53 kişi daha eklendi: Nerede bu insanlar?

CHP Ordu Milletvekili Dr. Mustafa Adıgüzel, sosyal medya hesabından “Bilin bakalım Ordu ilimizden Almanya'ya ‘Çevreye Duyarlı Bireyler Yetiştirmek' adıyla insan götüren ikinci ilçe belediyesi hangisidir?” diye sordu. Vatandaşların tahminlerini alan Adıgüzel, bu ilçenin Ulubey olduğunu açıkladı.

MECLİS KARARI VE İSİM LİSTESİNİ AÇIKLADI

Mustafa Adıgüzel, Ulubey Belediye Meclisinin 28.07.2020 tarihinde yapılan toplantı gündemi ve alınan karar ile 53 kişilik isim listesini paylaştı.

Meclis gündeminde “Çevreye duyarlı bireyler yetiştirmek adlı proje kapsamında Almanya- Hannover şehrine ziyaret yapılması hususunun görüşülmesi” başlığıyla yer aldı.

İsimleri belirlenen 53 kişinin tüm masraflarının Ersin Kilit’e ait olduğu belirtilerek, bu kişilerin görevli olarak gönderilmesine oy birliği ile karar verildi. Listenin ilk sırasında ise, AKP’li Belediye Başkanı İsa Türkcan yer aldı.

SADECE 5’İ ORDULU

AKP’li Ulubey Belediyesi, bilinen iş adamının davetiyle 53 kişiyi Almanya'ya göndermek için karar aldığını söyleyerek, “Listede bulunan kişilerin çoğu Ulubey dışından, 5 tanesi Ordulu. Karar almışlar. Ama bu kişilerin akıbeti belli değil. Şimdi Ulubey Belediyesi açık ve net açıklamak zorundadır. Bu 53 kişi sizin aracılığınızla yurt dışına gitti mi? Kaçı Türkiye'ye döndü kaçı Almanya'da kaldı? Sizin belediye olarak çoğu Ordu dışından olan bu insanlara yurtdışına çıkış için aracı olmakta amacınız ve Ulubey’in çıkarı nedir?” diye konuştu.

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